سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 12:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر: 13 ألف فرصة عمل و3 مليار جنيه حجم استثمارات المنطقة اللوجستية بالغردقة

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:12 ص
محافظ البحر الأحمر: 13 ألف فرصة عمل و3 مليار جنيه حجم استثمارات المنطقة اللوجستية بالغردقة جانب من توقيع مذكرة التفاهم
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

 

 

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن التكلفة الاستثمارية للمنطقة اللوجيستية بالغردقة التى تم توقيع بروتوكول إنشائها مع جهاز تنمية التجارة الداخلية  سوف تصل لنحو 3 مليارات جنيه.

 

وأوضح محافظ البحر الأحمر فى بيان له، أن المنطقة ستشمل سوق جملة الخضروات والفاكهة ومجمع ثلاجات ووسائل نقل وسلاسل تجارية وخدمات متنوعه، وتوفر نحو 13 الف فرصة عمل مباشرة و38 الف فرصة عمل غير مباشرة، موضحاً أنه تم تخصيص 60 فدان أخرى بمدخل قرية أم الحويطات بسفاجا لصالح وزارة التموين لإقامة منطقة لوجيستية بسفاجا، تشمل مخازن رئيسية على مستوى المحافظة تتيح تخزين البضائع الواردة ليتم تجهيزها بشكل جيد وتتسلم عربات مبردات لتوزيعها على المناطق المختلفة كمنافذ البيع والأسواق والسلاسل التجارية المختلفة والقرى السياحية لضمان وصول المنتجات بشكل جيد وبسعر مناسب للمستهلك.

ونوه المحافظ، أن هناك 80 ألف غرفة فندقية فى محافظة البحر الأحمر، لافتا إلى أن 90%من حجم فرص العمل التى توفرها المحافظة يتم تسكينها من أبناء قرى ونجوع صعيد مصر.

 

وعن الزراعة فى المحافظة، أوضح أنه تم الفترة الماضية البدء فى الزراعة على المياه الجوفية فى منطقتين هما وادى القويح فى القصير حيث تم البدء فى زراعة 120 فدان بزراعات محمية ومكشوفة وخضروات وفاكهة ومن المستهدف زراعة 600 فدان الفترة المقبلة، ومنطقة وادى الحوضين بشلاتين حيث يتم بها تنمية متكاملة مثل استزراع سمكى ومزارع للدواجن والحمام وزراعات مكشوفة ويتم حاليا إنشاء محطة لتحلية المياه كما ساهمت الأمطار الأخيرة فى تخفيض نسبة الملوحة بالآبار الجوفية ومن المستهدف زراعة 5 آلاف فدان.

 

ولفت إلى أنه يتم حاليا إنشاء مزرعتين نموذجيتين فى شلاتين وذلك لزراعة عليقة خضراء للماشية يتم زراعتها فى امريكا على مياه البحر، منوها أن نجاح تلك التجربة سوف يساهم فى زراعته فى المحافظات الساحلية ووجود تربية الماشية فى تلك المحافظات.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظة البحر الأحمر توقع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقتين لوجستيتين

مباحث التموين تضبط 17 قضية تموينية بالبحر الأحمر

"منطقة البحر الأحمر الأزهرية": لم نتلقى شكوى واحدة من الامتحانات والقراءات

أمن البحر الأحمر يتوصل لهوية جثة متحللة عُثر عليها فى الشارع فجر اليوم

ضبط هاربين من أحكام بالسجن لمدة 9 سنوات وتنفيذ 275 حكما بالبحر الأحمر

توفير فرص عمل

المنطقة اللوجستية بالغردقة

البحر الاحمر

استثمارات جديدة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة