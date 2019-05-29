محافظ البحر الأحمر: 13 ألف فرصة عمل و3 مليار جنيه حجم استثمارات المنطقة اللوجستية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن التكلفة الاستثمارية للمنطقة اللوجيستية بالغردقة التى تم توقيع بروتوكول إنشائها مع جهاز تنمية التجارة الداخلية سوف تصل لنحو 3 مليارات جنيه.

وأوضح محافظ البحر الأحمر فى بيان له، أن المنطقة ستشمل سوق جملة الخضروات والفاكهة ومجمع ثلاجات ووسائل نقل وسلاسل تجارية وخدمات متنوعه، وتوفر نحو 13 الف فرصة عمل مباشرة و38 الف فرصة عمل غير مباشرة، موضحاً أنه تم تخصيص 60 فدان أخرى بمدخل قرية أم الحويطات بسفاجا لصالح وزارة التموين لإقامة منطقة لوجيستية بسفاجا، تشمل مخازن رئيسية على مستوى المحافظة تتيح تخزين البضائع الواردة ليتم تجهيزها بشكل جيد وتتسلم عربات مبردات لتوزيعها على المناطق المختلفة كمنافذ البيع والأسواق والسلاسل التجارية المختلفة والقرى السياحية لضمان وصول المنتجات بشكل جيد وبسعر مناسب للمستهلك.

ونوه المحافظ، أن هناك 80 ألف غرفة فندقية فى محافظة البحر الأحمر، لافتا إلى أن 90%من حجم فرص العمل التى توفرها المحافظة يتم تسكينها من أبناء قرى ونجوع صعيد مصر.

وعن الزراعة فى المحافظة، أوضح أنه تم الفترة الماضية البدء فى الزراعة على المياه الجوفية فى منطقتين هما وادى القويح فى القصير حيث تم البدء فى زراعة 120 فدان بزراعات محمية ومكشوفة وخضروات وفاكهة ومن المستهدف زراعة 600 فدان الفترة المقبلة، ومنطقة وادى الحوضين بشلاتين حيث يتم بها تنمية متكاملة مثل استزراع سمكى ومزارع للدواجن والحمام وزراعات مكشوفة ويتم حاليا إنشاء محطة لتحلية المياه كما ساهمت الأمطار الأخيرة فى تخفيض نسبة الملوحة بالآبار الجوفية ومن المستهدف زراعة 5 آلاف فدان.

ولفت إلى أنه يتم حاليا إنشاء مزرعتين نموذجيتين فى شلاتين وذلك لزراعة عليقة خضراء للماشية يتم زراعتها فى امريكا على مياه البحر، منوها أن نجاح تلك التجربة سوف يساهم فى زراعته فى المحافظات الساحلية ووجود تربية الماشية فى تلك المحافظات.