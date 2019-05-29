محافظ الإسماعيلية يسترد أرض مصنع الشركة العربية للراديو

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن اللواء حمدى عثمان،محافظ الإسماعيلية، استرداد أرض مصنع الشركة العربية للراديو بالكامل ودون التفريط فى سنتيمتر واحد منها .

جاء ذلك بعد صدورالحكم النهائي الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالدعوتين رقمى 5734 و5735 لسنة 21 .ق وبعد رفض الطعن المقدم من الشركة على قراري محافظ الاسماعيلية رقمى 293و294 لسنة 2016 المطعون فيهما وذلك بإستصدار قرار المحكمة بإلزام الشركة بإخلاء الأرض الواقعة بالجزء الجنوبي من مصنع الشركة بمساحة إجمالية قدرها 23 ألف و940 مترا مربعا وتسليمها لمركز ومدينة الاسماعيلية بحالتها وبما عليها وهذا بالإضافة الى التزام الشركة بالقرار السابق بإخلاء الأرض الواقعة بالجزء الشمالي والمقام عليها المصنع وبعض المبانى الإدارية وبمساحة قدرها 20 ألف 459 مترا مربعا وبهذا تصل إجمالى المساحة المستردة بالكامل الى نحو45 ألف مترا مربعا تم استردادها بالكامل المتحفظ عليها لصالح المحافظة.

وأكد محافظ الاسماعيلية فى بيان له اليوم، على أنه لم ولن يسمح بالتهاون أو التفريط فى حق الدولة وعدم السماح بالتعدي على شبر واحد من أراضيها وفرض سيادة القانون والحفاظ على حق الشعب والمصلحة العامة دونما أية استثناءات لأحد على الإطلاق.