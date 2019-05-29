محافظة القاهرة: قطع المرافق عن 9 مدابغ بمجرى العيون و10 أيام على بدء التطوير

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هناك 55 مدبغة بمنطقة سور مجرى العيون سيتم نقلها لمدينة الروبيكى، مشيرا إلى أنه تم منح عدد من أصحاب المدابغ مهلة حتى الخميس القادم لنقل العدد والماكينات لمدينة الروبيكى لاستكمال الهدم.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم قطع المرافق 9 مدابغ وهدم مدبغتين، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم من المحافظة، مشيرا إلى أنه يتم نقل المدابغ لمدينة الروبيكى الصناعية بمدينة بدر ضمن خطة تطوير منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة.

وأشار فؤاد، إلى أن هناك حملات إزالة يومية لاستكمال خطة التطوير، وأن أعمال الهدم والإزالة ستستغرق 10 أيام لبدء خطة التطوير، ونقل المدابغ الى منطقة الروبيكى بمدينة بدر، وان هــذة الاعمال تتم بعد الانتهاء من المهلة المقررة لاصحاب المدابغ.