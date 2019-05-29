محافظة أسيوط تعلن الحداد حزنًا على وفاة مدير الأمن

أسيوط - هيثم البدري

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إلغاء كافة الفعاليات والاحتفالات المقررة بالمحافظة، حدادًا على وفاة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، الذى توفى اليوم إثر حادث مرورى خلال تفقده الاكمنة المرورية بطريق "القوصية - أسيوط"، داعياً الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنياً لأسرته الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين فى الحادث.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط تلقى اخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد تعرض مدير أمن أسيوط ومدير المباحث الجنائية لحادث مرورى أثناء تفقده بعض الأكمنة الأمنية بطريق "القوصية - أسيوط"، مما أدى لانقلاب سيارتهما والتى ترتب عليها وفاة مدير الأمن وإصابة مدير المباحث الجنائية وبعض الضباط المرافقين لهما، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتوقيع الكشف الطبى على المصابين وإجراء الإسعافات اللازمة.