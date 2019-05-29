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مجلس أمناء القاهرة الجديدة يناقش حلول مشاكل المرور والأمن والباعة الجائلين

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:47 م
مجلس أمناء القاهرة الجديدة يناقش حلول مشاكل المرور والأمن والباعة الجائلين مجلس امناء القاهره الجديده
كتب أحمد حسن
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قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة، إنه لا تهاون فى تنفيذ كافة القرارات التى تخدم سكان المدينة من حماية لأرواحهم وتوفير سبل العيش الكريم الأمن والنظيف لهم.

وأكد رئيس مجلس الأمناء، أنه عقد اجتماع طارئ قبل عدة أيام مع اللواء خالد جاد نائب مدير الأمن للقاهرة الجديدة، وقيادات المرور بالقاهرة الجديدة لإنهاء أزمة إشارات المرور، حيث طلب الأخير وجود استشاريين لعمل مسح شامل لكافة محاور وشوارع المدينة لبدأ تنفيذ إشارات مرورة ذكية.

وقال سعد الدين، إنه بصدد تحديد لقاء مع وزارء الداخلية والإسكان، للتوصل معهم لحلول جذرية لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء والتصدى، للبيروقراطية والروتين الذى يعرقل تنفيذ كافة القرارات التى تخدم المدينة وسكانها.

من جانبه، قال المهندس عادل النجار رئيس الجهاز التنفيذى لمدينة القاهرة الجديدة، إنه سيضرب بيد من حديد لإزالة كافة المخالفات التى تشوه الشكل الحضارى للقاهرة الجديدة، والتعاون بأقصى جهد فى تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، مشيرا إلى أنه بدأ العمل فعليا فى عمل أسواق خاصة لتجميع الباعة الجائلين فى أماكن محددة بدلا من الإنتشار فى الشوارع.

وشكل مجلس الأمناء لجنة تضم أعضاء من المجلس والجهاز التنفيذى، لدراسة احتياجات كافة الأجهزة الخدمية بالمدينة، لمحاولة سد العجز الذى تعانية المدينة فى الخدمات.

من ناحية آخرى، طالب الدكتور إبراهيم حجازى النائب البرلمانى عن القاهرة الجديدة، من مجلس الأمناء بوضع خطة استراتيجية للمدينة تركز على ستة محاور، هما ( الأمن- النظافة- الرعاية الصحية- التعليم الأساسى- التخطيط العمرانى- الحدائق والمتنزهات).

وتجاوزت اجمالى القرارات التى اتخذها مجلس الأمناء حتى الآن، حاجز الـ 100 قرار يشتملون على كافة المناحى الخدمية من صحة وتعليم وأمن ومرور ونظافة وخلافه باجمالى اعتمادات مالية تقترب من 200 مليون جنيه.

 


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