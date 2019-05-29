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مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء.. وتحسن السيولة

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:55 م
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء.. وتحسن السيولة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط استمرار تحسن نسبى فى مستوى السيولة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.781 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 163.2 مليون ورقة مالية بقيمة 637 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.5 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.99%، والعرب على 11.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.47%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 7.8 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، 105.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 30 مليون جنيه، 786 ألف جنيه، 93.7 مليون جنيه، مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13974 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2109 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17346 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1537 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 452 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركات، ولم تتغير مستويات 48 شركة.
 

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