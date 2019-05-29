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مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" تعلم أطفال دور الرعاية الإسعافات الأولية

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:17 م
مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" تعلم أطفال دور الرعاية الإسعافات الأولية تعليم أطفال دور الرعاية الإسعافات الأولية
كتب مدحت وهبة
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بدأت وزارة التضامن الاجتماعى مبادرة " بينا مصر بكرة أحلى" بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى فى تنفيذ أولى الدورات التدريبية التى تنظمها مبادرة بينا لتعليم ابناء دور الرعاية الإسعافات الأولية.

وقالت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى  إن الدورات التدريبية  تأتى  فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتحسين جودة الخدمات المقدمة بدور الرعاية فى 100 دار على نطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بإجمالى 800 طفل.


وأشارت سمية الألفى إلى أن الدورات  التى تستمر شهرا والتى يقدمها عدد من متطوعى الهلال الأحمر، تهدف لإكساب الأبناء بدور الرعاية مهارات التعامل مع الحالات الطارئة مثل الحروق و الكسور والجروح وغيرها ، وفى إطار السعى لتحقيق معايير الجودة بالمؤسسات سٌيقدم مع التدريب حقيبة إسعافات أولية لكل دار والتى تعتبر الجزء العملى من التدريب.

وأضافت الألفى أنه من خلال ورش العمل النظرية والعملية سيتم التعريف بماهية الإسعافات الأوليه والتقييم المبدئي للمصاب وكيفية التعامل مع حالات الإغماء و فقدان الوعي كذلك حالات التشنجات و الكسور و الجروح و النزيف و التعرض لضربات الشمس و معرفة الفرق بين ضربه الشمس و الانهاك الحراري ، ولسع الحشرات  وإصابة العين.


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التضامن

مبادرة بينا مصر بكرة احلى

اطفال دور الرعاية

الاسعافات الاولية


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