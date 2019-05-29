مباحث التموين تضبط 15 قضية خلال حملة على أسواق أسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

تمكنت مباحث التموين بأسوان، برئاسة المقدم إسلام ياسين، من ضبط 15 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق، اليوم الأربعاء.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 15 قضية تموينية، منهم قضية عدم وجود سجل تجاري بالمنشأة، وقضية عدم وجود تراخيص بالمنشأة، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع سلع بأزيد من السعر الرسمي "كروت شحن – سجائر"، و4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتان عدم حمل شهادة صحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.