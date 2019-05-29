سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مباحث التموين تضبط 15 قضية خلال حملة على أسواق أسوان

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:31 م
مباحث التموين تضبط 15 قضية خلال حملة على أسواق أسوان حملة تموينية- أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن
إضافة تعليق
تمكنت مباحث التموين بأسوان، برئاسة المقدم إسلام ياسين، من ضبط 15 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق، اليوم الأربعاء.
 
وأسفرت الحملة، عن ضبط 15 قضية تموينية، منهم قضية عدم وجود سجل تجاري بالمنشأة، وقضية عدم وجود تراخيص بالمنشأة، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع سلع بأزيد من السعر الرسمي "كروت شحن – سجائر"، و4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتان عدم حمل شهادة صحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تحرير 30 محضر تموينى فى حملة تموينية بـ 3 مراكز بأسيوط

ضبط 10 مخالفات فى حملة تموينية على مخابز مطروح

تحرير 7 محاضر ضد مخابز مدعمة فى حملة تموينية بالوادى الجديد

ضبط 197 قضية متنوعة فى حملة تموينية بأسيوط

حمل تموينيه

اسواق

مباحث التموين

مديريه امن اسوان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة