ما حكم الزوجة التى تؤذى والد ووالدة زوجها؟.. الإفتاء تجيب

كتب على عبد الرحمن

يشكو الكثير من الأزواج من قيام زوجاتهم بسوء معاملة والديه، والتعدى عليهما بالسباب والشتائم فى بعض الأحيان، وورد لدار الإفتاء المصرية سؤالا من أحد الأزواج يسأل عن حكم الزوجة التي تؤذي حمويها وتسيء معاملتهما.





وردت دار الإفتاء المصرية على السؤال من خلال مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، حيث أكدت أن سوء معاملة الزوجة لوالد ووالدة زوجها "حمويها" لا يرضى الله سبحانه وتعالى، ووجب على أى زوجة تفعل ذلك أن تتوب عن أفعالها السيئة هذه تجاه حمويها اتقاء لوجه الله وإرضاء لزوجها.







