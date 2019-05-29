سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون ولوبان سيحصلان على 30% و28% من الأصوات حال إجراء انتخابات رئاسية

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:43 م
ماكرون ولوبان سيحصلان على 30% و28% من الأصوات حال إجراء انتخابات رئاسية ماكرون ولوبان
كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

قالت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، إنه حال اندلاع انتخابات رئاسية فى فرنسا الأسبوع المقبل، سيسيطر على النتائج ايضاً الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، كما حدث فى الجولة الأخيرة من الانتخابات فى عام 2017.

ووفقاً لاستطلاع أجراه معهد إيفوب فيدوسال، لصالح شبكة سى نيوز الفرنسية، إذاعة  "سود راديو"، فإن المنافسين سيحصلون على درجات أعلى مما تم تحقيقها من قبل، فمن المتوقع أن تكون النسب 30% مقابل 28% ولكن تلك النتائج ستكون فى الجولة الأولى.

وكانت النسب التى حققها المنافسين ماكرون ولوبان فى عام 2017، هى (24٪ و مقابل 21.3٪ لصالح ماكرون).

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت يومى 27 و 28 مايو على عينة من 927 شخصًا مسجلين فى القوائم الانتخابية ، من عينة مكونة من 1001 شخصًا يمثلون السكان الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مرشحة يمينية فى الانتخابات الفرنسية تصاب بالإغماء بعد تهجم أحد المارة عليها

استطلاع يتوقع فوز حزب ماكرون بأغلبية قوية فى الانتخابات الفرنسية البرلمانية

فلاديمير بوتين: قراصنة روس ربما تدخلوا فى سباق الانتخابات الفرنسية

رويترز: أمريكا على اقتناع متزايد بأن روسيا اخترقت الانتخابات الفرنسية

فرنسا

الانتخابات فى فرنسا

لوبان

ماكرون

اخبار العالم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة