ماكرون ولوبان سيحصلان على 30% و28% من الأصوات حال إجراء انتخابات رئاسية

كتب أحمد علوى

قالت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، إنه حال اندلاع انتخابات رئاسية فى فرنسا الأسبوع المقبل، سيسيطر على النتائج ايضاً الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، كما حدث فى الجولة الأخيرة من الانتخابات فى عام 2017.

ووفقاً لاستطلاع أجراه معهد إيفوب فيدوسال، لصالح شبكة سى نيوز الفرنسية، إذاعة "سود راديو"، فإن المنافسين سيحصلون على درجات أعلى مما تم تحقيقها من قبل، فمن المتوقع أن تكون النسب 30% مقابل 28% ولكن تلك النتائج ستكون فى الجولة الأولى.

وكانت النسب التى حققها المنافسين ماكرون ولوبان فى عام 2017، هى (24٪ و مقابل 21.3٪ لصالح ماكرون).

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت يومى 27 و 28 مايو على عينة من 927 شخصًا مسجلين فى القوائم الانتخابية ، من عينة مكونة من 1001 شخصًا يمثلون السكان الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.