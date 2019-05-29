سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 03:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لمحاربة "الإسلاموفوبيا".. مصور باكستانى يبرز جمال مساجد الإمارات ..صور

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:31 ص
لمحاربة "الإسلاموفوبيا".. مصور باكستانى يبرز جمال مساجد الإمارات ..صور رمضان فى الإمارات
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أطلق المصور الباكستانى المقيم فى دبى، ألتاماش جافيد،  مشروعه "MasjidSeries"، الذى التقط خلاله صور رائعة لتفاصيل ملونة تشد الناظرين، وصور أخرى تحرك المشاعر لتوثيق طمأنينة المتعبدين من داخل عدة مساجد فى الإمارات العربية المتحدة، ليصبح هذا المشروع أكثر بكثير من مجرد سلسلة فوتوغرافية ساحرة، إذ تحمل تلك اللوحات الجميلة هدفاً.

وبدأ المصور ألتاماش جافيد، مشروع "MasjidSeries"، خلال شهر رمضان فى عام 2014، والذى كشف عنه خلال العام الجارى، وقال فى مقابلة مع موقع "CNN" بالعربية، "اعتدت على قضاء المزيد من الوقت داخل المساجد خلال شهر رمضان، وبهاتفى، بدأت توثيق لحظات فى هذه المساجد"، فيما لم يكن هدف جافيد من التقاط الصور توثيق الجماليات فقط، إذ قال إنه أراد محاربة "الإسلاموفوبيا التى تسود العالم"، وفقاً لما قاله.

مصور يبرز جمال الخط العربى داخل المساجد
مصور يبرز جمال الخط العربى داخل المساجد

 

مصور باكستانى يبرزع روعة المساجد فى الإمارات
مصور باكستانى يبرزع روعة المساجد فى الإمارات

 

جافيد يحارب الإسلاموفوبيا بصور المساجد
جافيد يحارب الإسلاموفوبيا بصور المساجد

 

وشرح المصور "أردت أن أُظهر أن مجتمع المسلمين، ككل ليس كما تُظهره وسائل الإعلام"، ولم يكتف المصور بالتقاط الصور، إذ أنه أطلق هاشتاغج "MasjidSeries"، الذى يبلغ عدد صوره حالياً أكثر من 6 آلاف صورة على موقع "إنستجرام"، وهو أمر تفاجأ فيه جافيد.

وفى النهاية، قرّر المصور إطلاق حساباً خاصاً للمشروع على "إنستجرام" ليس لعرض صوره فقط، بل "لعرض صور المجتمع بأكمله الذى يقدّم الدعم لهذا المشروع"، ويتكون غالبية مشروع "MasjidSeries" من صورٍ أُلتُقطت لمختلف المساجد فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولكن، يحاول جافيد توثيق مساجد من مختلف البلدان فى كل مرة يسافر فيها، ومع أنه يصعب عليه اختياره مسجده المفضل، إلا أنه ذكر أنه يحب جامع الشيخ زايد بإمارة أبوظبى، ولا يزال هذا المشروع الفوتوغرافى مستمراً، ويقول جافيد، إن "هدفى هو السفر إلى جميع أنحاء العالم والتعرّف على تاريخنا وثقافتنا الإسلامية"، كما يخطط المصور أن يحول المشروع إلى كتاب فى يومٍ ما.

مصور باكستانى يحارب الإسلاموفوبيا بصوره
مصور باكستانى يحارب الإسلاموفوبيا بصوره

 

صورة لمسجد ضمن مشروع MasjidSeries
صورة لمسجد ضمن مشروع MasjidSeries

 

صورة خلابة من داخل مسجد فى الإمارات
صورة خلابة من داخل مسجد فى الإمارات

 

صورة بألوان مبهرة من داخل مسجد بالإمارات
صورة بألوان مبهرة من داخل مسجد بالإمارات

 

صورة لمأذنة مسجد فى الإمارات
صورة لمأذنة مسجد فى الإمارات

 

المصحف فى مسجد بالإمارات
المصحف فى مسجد بالإمارات

 

صورة رائعة للكتب على أرفف داخل مسجد بالإمارات
صورة رائعة للكتب على أرفف داخل مسجد بالإمارات

 

صورة رائعة لمساجد الإمارات لمحاربة الإسلاموفوبيا
صورة رائعة لمساجد الإمارات لمحاربة الإسلاموفوبيا

 

صورة رائعة لمصلى داخل مسجد فى الإمارات
صورة رائعة لمصلى داخل مسجد فى الإمارات

 

بوابات مسجد الشيخ زايد فى الإمارات
بوابات مسجد الشيخ زايد فى الإمارات

 

صورة رائعة لسقف مسجد
صورة رائعة لسقف مسجد

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. أجواء رمضانية تخيم على إفطار الملك عبد الله عاهل الأردن وأسرته

الهرى على إيه النهارده فى تويتر؟.. مباراة بين الأهلى والاسماعيلى خارج المستطيل الأخضر.. ولماذا ظهر اسم عزيزة جلال فى الترند؟ .. زعيم تويتر بيوزع فلوروز فاعرف القصة.. أدعية وأجواء رمضانية على هاشتاج "17 رمضان"

أجواء رمضانية فى الجامع الأزهر.. تسبيح وقراءة قرآن

أجواء رمضان باليمن فى التسعينيات

صور.. أهالى أبو كبير بالشرقية يشاركون أشقاءهم الفلسطينين بجزيرة فاضل أجواء رمضان.. العيش الصاج والمقلوبة وقمر الدين الوجبات الرئيسية أهم العادات والتقاليد.. وسكان القرية: نورثها للأجيال للحفاظ على هوايتنا

"قرآن وتسبيح".. أجواء رمضانية فى مسجد عمرو بن العاص

الكنافة والقطايف.. أجواء رمضانية فى الشوارع المصرية

فوانيس وزينة ولمة العيلة "زيه زيك متحسسهوش بالفرق"...إزاى طفل التوحد يعيش أجواء رمضان يصوم ويصلى.. عزز ثقته بنفسه وخليه يقلدك فى الخير..واصنع منه فنان موهوب

شاركونا بصور من صلاة التراويح داخل وخارج مصر.. وحدثونا عن أجواء رمضان

رمضان فى الامارات

المصور الباكستانى التاماش جافيد

اخبار منوعات

اخبار عربية

اخبار العرب

رمضان 2019

MasjidSeries


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الرجوع الى أعلى الصفحة