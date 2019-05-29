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لماذا أعلن محافظ القليوبية تجهيز جامعة بنها خرائط مساحية للـ"القناطر الخيرية" ؟

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:34 ص
لماذا أعلن محافظ القليوبية تجهيز جامعة بنها خرائط مساحية للـ"القناطر الخيرية" ؟ اجتماع محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية ، تجهيز جامعة بنها ، خرائط مساحية جديدة لتحديث ووضع مخطط تفصيلى جديد لمدينة القناطر الخيرية .

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ القليوبية، آخر المستجدات لوضع المخطط التفصيلى لمدينة القناطر الخيرية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، ورحاب المزين رئيسة مجلس مدينة القناطر الخيرية، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، وأحمد سند مدير عام المشروعات، ومدير الشئون الهندسية بمدينة القناطر الخيرية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد موعد لعقد ورشة عمل بالتنسيق مع المكاتب الإستشارية الكبرى للمساهمة فى إعداد المخططات التفصيلية للمحافظة ووضع خطة عمل يتم تقسيمها على أربعة قطاعات.

ووجه المحافظ، التعاون مع كلية الهندسة بجامعة بنها لتجهيز خرائط مساحية لتحديث المخطط التفصيلى للمحافظة لمواكبة التطور العمرانى وتجريم البناء المخالف على الأراضى والحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف زحف البناء العشوائي.

وأوضح المحافظ، أن تحديد الأحوزة العمرانية تساعد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تطبيق القوانين على جميع المعتدين على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية باعتبارها قضية أمن قومي.

وشدد، على سرعة الانتهاء من المخططات العمرانية والعمل على أرض الواقع من أجل النهوض العمرانى بالمحافظة والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف دون تراخيص،والمساهمة بشكل كبير فى حل العديد من المشكلات للمواطنين .

 

 

 

 

 


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