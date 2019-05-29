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لليوم العاشر.. تنفيذ 21 قرار إزالة على المصارف الزراعية بالبحيرة

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:58 م
لليوم العاشر.. تنفيذ 21 قرار إزالة على المصارف الزراعية بالبحيرة المصارف الزراعية بالبحيرة
كتبت أسماء نصار
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أكد تقرير شامل للهيئة العامة لمشروعات الصرف، أنه يتم المرور على المصارف الزراعية فى كافة محافظات الجمهورية، لمتابعة أعمال التطهيرات التى تتم وإزالة المخالفات المقامة عليها.

وأوضح التقرير أن حمله الازالات المكبرة بزمام الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة والمستمرة على مدار عشره أيام متواصلة بالتنسيق مع مديريه أمن البحيرة قامت بتنفيذ 21 قرار إزالة على مصرفى المحيط وحوض السباخ بإجمالي مساحة 1566 متر مربع عبارة عن مبانى وأسوار وعشش وحظائر.

وقال التقرير أنه تم متابعة أعمال ترميم وتمهيد جسور مصرف المسيد بطول 700 متر بر أيمن بمعدات التشغيل الذاتى التابعة للادارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، وأن الأعمال تتم بصورة جيدة.

وأشار التقرير إلى أن مصارف اللاجون والكراني وأبو الدهب التابعة لاقليم صرف القناة وسيناء والمصارف بحاله جيدة ومناسيب المياة في الحدود الطبيعية.

وأوضح التقرير أنه يتم متابعة أعمال صيانة مجمع 3 ومجمع 5 منطقه جمعيه مكة بالإدارة العامة لصرف بورسعيد، و الأعمال تتم تمت بصوره جيدة بواسطة عمال وأدوات الهندسة

كما تم المرور على محطة طلمبات بنى عبيد للاطمئنان على مناسيب المص والطرد ووجدت فى حدود الأمان بزمام هندسة صرف شرق دكرنس.

 

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