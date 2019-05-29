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الأربعاء، 29 مايو 2019 10:14 م
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للرجال.. طرق وقائية يمكن أن تنقذك من سرطان البروستاتا

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:00 م
للرجال.. طرق وقائية يمكن أن تنقذك من سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا - ارشيفية
كتبت إيناس البنا
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بفضل الفهم الأفضل لنوع سرطان البروستاتا، يزيد احتمال إصابة الرجال به وخاصة فى الولايات المتحدة.

ولكن وفقا لتقرير الجمعية السرطان الأمريكية، انخفضت عدد الوفيات بسبب المرض بنسبة مذهلة بلغت 51 % من عام 1993 إلى عام 2016، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مزيج من المراقبة النشطة والتدخلات الطبية المحسنة.

 

ما هو سرطان البروستاتا وكيف يحدث
 

البروستاتا هى غدة صغيرة تتمثل مهمتها فى توفير السائل المنوى من أجل المساعدة فى سفر الحيوانات المنوية، وعلى الرغم من أنها ليست عضوًا أساسيًا، ولكنها تلعب دورًا مهمًا فى الوظيفة الإنجابية

توجد مجموعة من الأعصاب والأوعية الدموية، تدعى الحزمة الوعائية العصبية، على جانبى البروستاتا وتساعد أيضًا فى التحكم فى وظيفة الانتصاب، وهذا هو السبب فى أن صعوبة الانتصاب هى إحدى علامات الإصابة بسرطان البروستاتا ولا ينبغى أبدا أن يتجاهلها الرجال.

يحدث سرطان البروستاتا عندما تتحور خلايا البروستاتا الطبيعية وتنمو خارج نطاق السيطرة، ولكن ليست كل سرطانات البروستاتا متشابهة. بعضها بطىء النمو وقد يستغرق تطويره سنوات، والبعض الآخر عدوانى ومن المحتمل أن ينقسم وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم بسرعة نسبية.

 

الوقاية من سرطان البروستاتا
الوقاية من سرطان البروستاتا

 

خطوات لمنع الإصابة بسرطان البروستاتا
 

سواء أكنت قد تم تشخيصك بسرطان البروستاتا أو كنت ترغب فى تقليل مخاطرك، فهناك خطوات يجب اتخاذها لتحسين صحتك:

مراقبة الوزن لأن مؤشر كتلة الجسم يمثل خطر إذا كان هناك عامل وراثى للإصابة.

يساعد أيضًا تناول المزيد من الخضراوات الصليبية مثل البروكلى والقرنبيط التى لها تأثير وقائى ضد سرطان البروستاتا.

التدخين لا يزيد فقط من خطر الاصابة بسرطان الرئة، ولكن يمكن أيضا تسريع نمو سرطان البروستاتا.

الحصول على بعض أشعة الشمس حيث يتحول الضوء فوق البنفسجى إلى فيتامين (د) فى الجسم، هذه المغذيات لها تأثير وقائى ضد سرطان البروستاتا، بل يعزز أيضًا الجهاز المناعي.

ممارسة النشاط البدنى بانتظام مثلا المشى لمدة 20 دقيقة على الأقل يوميًا، أو ممارسة الرياضة التى ترفع معدل ضربات القلب ثلاث مرات على الأقل فى الأسبوع قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.


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سرطان البروستاتا

الجهاز المناعي

السائل المنوي

القلب


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