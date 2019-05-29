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توصية من "جيل بكرا يكبر بصحة"..

للأطفال من سن 6 الى 12.. أكثروا من تناول اللبن لتقوية العظام والأسنان

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:52 ص
للأطفال من سن 6 الى 12.. أكثروا من تناول اللبن لتقوية العظام والأسنان شرب اللبن - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام
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قالت “جيل بكرا يكبر بصحة” أحد حملات مبادرة 100 مليون صحة أن المرحلة العمرية للأطفال من سن 6 ل 12 سنة مهمة لكونها المرحلة الأساسية لتكوين جسمهم.
 
ونصحت حملة جيل بكرا يكبر بصحة بتركيز الأمهات على شرب اللبن والبعد عن العصائر المعلبة والمياه الغازية وأكدت ان الألبان تساعد على نمو العظام والأسنان بشكل سليم.
 
وتابعت حملة جيل بكرا يكبر بصحة أن بناء الانسان السليم ذو العقل السليم والجسد الصحيح يبدأ من طفولتة وتابعت : لابد من الاهتمام بالرياضة بشكل كبير مع الغذاء السليم .
 
 
 

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