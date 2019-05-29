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لطلاب الدبلومات الفنية..تعرف على موعد إعلان نتيجة امتحانات 2019

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:43 ص
لطلاب الدبلومات الفنية..تعرف على موعد إعلان نتيجة امتحانات 2019 امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أكدت مصادر حكومية إنه جارى تصحيح مواد شهادة الدبلومات الفنية لطلاب الدبلومات الفنية فى الصناعى والزراعى الخاصة بالأسبوع الأول من الامتحانات والتى انطلقت 18 مايو الجارى.

 

وأوضح المصادر لـ" اليوم السابع"، بالنسبة لمواد دبلوم الفندقى والتجارى وباقى المواد للصناعى والزراعى سيتم تصحيحها بعد العودة من اجازة عيد الفطر المبارك.

 

وأضافت  أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019، نهاية شهر يونيو المقبل أو بداية يوليو القادم، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تتم وفق ضوابط محددة وبدقة فى جميع الكنترولات وأيضا خطة زمنية.

 

 

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية بدأت فى جزئها النظرى السبت 18 مايو الجارى وتستمر حتى السبت المقبل 1 يونيو المقبل، ويؤدى الامتحانات قرابة 757 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

 


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التربية والتعليم

موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية

امتحانات الدبلومات الفنية

موعد اعلان نتيجة الدبلومات


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