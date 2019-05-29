لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

كتب محمود طه حسين

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2019، وتعتبر تجربة البوكليت ما زالت حديثة، بعض الطلاب يقلق منها ويخاف من طبيعة الأسئلة فيها،.





"اليوم السابع" يقدم فى10 خطوات طرق تعامل الطلاب مع نموذج البوكليت داخل اللجنة:

1ـ قراءة التعليمات الموجودة على صفحة الغلاف الداخلى للبوكليت.

2ـ تتضمن التعليمات: عدد الأسئلة + عدد صفحات البوكليت+ درجة امتحان المادة.

3ـ ضرورة التأكد من عدد أوارق البوكليت وطابقها بما ورد فى التعليمات الواردة بمقدمة الكراسة.

4ـ على الطالب التأكد من تسلسل ترقيم الأسئلة واكتمالها.

5ـ الطالب يفحص كراسة الإجابة وإذا وجد تلف إحدى الأوراق أو عدم وضوح طباعتها عليه أن يستبدلها بنفس ترتيب نموذج البوكليت" أ ـ ب ـ ج ـ د".

6- عند إجابة الطالب عن أسئلة الاختيار من المتعدد عليه تظليل دائرة واحدة فقط للإجابة الصحيحة بشكل كامل.

7ـ عدم تظليل أكثر من دائرة لأنها ستؤدى إلى إلغاء درجة السؤال.

8ـ فى حالة ما إذا أجاب الطالب بشكل خاطئ عليه الشطب وكتابة الإجابة الصحيحة.

9ـ عند الإجابة عن الأسئلة المقالية، ستكون الإجابة وفق المساحة المحددة أسفل كل سؤال.

10ـ للطالب كراسة بوكليت واحدة وليس له الحق فى طلب كراسة إضافية، ولديه ورقتين نهاية كل كراسة امتحانية يمكن لك استخدامهم كمسودة لحل سؤال معين ونقل الإجابة إلى المكان المخصص لها.