سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 10:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:00 ص
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2019، وتعتبر تجربة البوكليت ما زالت حديثة، بعض الطلاب يقلق منها ويخاف من طبيعة الأسئلة فيها،.

"اليوم السابع" يقدم فى10 خطوات طرق تعامل الطلاب مع نموذج البوكليت داخل اللجنة:


 

1ـ قراءة التعليمات الموجودة على صفحة الغلاف الداخلى للبوكليت.

2ـ تتضمن التعليمات: عدد الأسئلة + عدد صفحات البوكليت+ درجة امتحان المادة.

3ـ  ضرورة التأكد من عدد أوارق البوكليت وطابقها بما ورد فى التعليمات الواردة بمقدمة الكراسة.

4ـ على الطالب التأكد من تسلسل ترقيم الأسئلة واكتمالها.

5ـ الطالب يفحص كراسة الإجابة وإذا وجد تلف إحدى الأوراق أو عدم وضوح طباعتها عليه أن يستبدلها بنفس ترتيب نموذج البوكليت" أ ـ ب ـ ج ـ د".

6- عند إجابة الطالب عن أسئلة الاختيار من المتعدد عليه تظليل دائرة واحدة فقط للإجابة الصحيحة بشكل كامل.

7ـ عدم تظليل أكثر من دائرة لأنها ستؤدى إلى إلغاء درجة السؤال.

8ـ فى حالة ما إذا أجاب الطالب بشكل خاطئ عليه الشطب وكتابة الإجابة الصحيحة.

9ـ عند الإجابة عن الأسئلة المقالية، ستكون الإجابة وفق المساحة المحددة أسفل كل سؤال.

10ـ للطالب كراسة بوكليت واحدة وليس له الحق فى طلب كراسة إضافية، ولديه ورقتين نهاية كل كراسة امتحانية يمكن لك استخدامهم كمسودة لحل سؤال معين ونقل الإجابة إلى المكان المخصص لها.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

97 % من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان الفلسفة والمنطق إلكترونيا

"التعليم": ضبط حالات غش بامتحانات الدبلومات الفنية اليوم

أبرز ملاحظات طلاب "أولى ثانوى" على الاختبارات الإلكترونية × 10 معلومات

"التعليم" تعقد اختبارات المتقدمين لوظائف المُعلمين والقيادات بمدارس STEM

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

لطلاب الثانوية كيف تتعامل مع بوكليت الامتحان

الكراسة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة

البوكليت

بوكليت الامتحانات

اخبار

الاخبار

اخر الاخبار


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة