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لخدمة الشركات .. الاستثمار تتيح خدمات الاستيراد والتصدير إلكترونيا

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:05 ص
لخدمة الشركات .. الاستثمار تتيح خدمات الاستيراد والتصدير إلكترونيا وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم
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فى إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لخدمة المستثمرين، وفرت الوزارة من خلال مراكز خدمات المستثمرين العديد من خدمات الاستيراد والتصدير إلكترونيا للشركات مما يساهم فى سرعة الإنجاز، حيث يمكن التقديم علي رسوم الاستيراد واعتماد الفواتير وغيرها من الخدمات المتعلقة بالتجارة الخارجية متاح من خلال مركز خدمات المستثمرين.

الخدمة الأولى

: التقديم على رسم جمركى بواقع 2٪ على المعدات المستوردة، بعد تقديم المستندات المطلوبة للحصول على توصية من الهيئة العامة للاستثمار،  سيقوم مركز خدمات المستثمرين بتسليم  التوصية بعد يوم واحد من استيفاء المستندات المطلوبة.

الخدمة الثانية

: اعتماد فواتير الاستيراد والتصدير تحصل عليها فى نفس اليوم.

الخدمة الثالثة

: فواتير الاستيراد أو التصدير أو كلتاهما فى حالة الرغبة  في طلب شهادة استيراد مواد خام وأدوات تصنيع وقطع غيار، أو كنت ترغب في طلب شهادة تصدير، يتم تسليم الشهادات خلال يومين من استيفاء جميع المستندات المطلوبة، كما يمكن التقدم للحصول علي شهادة مؤقتة من خلال المركز.

الخدمة الرابعة

: شهادة دخول موانئ، ويتم تسليمها بعد يوم من استيفاء المستندات المطوبة.

الخدمة الخامسة

: اعتماد المستندات المُوجَّهة إلى وزارة الخارجية، يتم تسليمها مُعتمدَة بعد يوم واحد من استيفائها.

 


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