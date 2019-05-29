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لجنة مكافحة الفساد بالرى تجتمع لمتابعة ما تم إنجازه.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:22 م
لجنة مكافحة الفساد بالرى تجتمع لمتابعة ما تم إنجازه.. اعرف التفاصيل لجنة مكافحة الفساد بوزارة الرى
كتبت أسماء نصار
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أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم عقد اجتماع للجنة مكافحة الفساد بالوزارة لمتابعة إجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومناقشة الاجراءات التى اتخذتها اللجنة ومتابعة ما تم انجازه و بحث سبل زيادة درجات الوعى للعاملين للتعريف بالفساد وأشكاله وكيفية مواجهته، ووضع آليات التنفيذ المقررة خلال الفترة القادمة، تنفيذاً لتكليفات الحكومة فى هذا الشأن.

وتتضمن الإجراءات والسياسات التى وضعت لمكافحة الفساد وضع ضوابط فى نظم التعيين والتوصيف الدقيق والعلمى لكافة الوظائف وتحسين أداء العاملين من خلال التدريب والندوات لتنمية المهارات ورفع درجات الوعى الفنى و الادارى وفرض عقوبات رادعة على المفسدين وتحسين مستويات الأجور.

وعلى مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الندوات والدورات بكافة المحافظات والقطاعات وذلك لتعريف العاملين بما هو الفساد وكيفية مواجهته ورفع الوعى الفنى و الادارى للعاملين بالوزارة، حيث تم التأكيد على أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المُخوَّلة لتحقيق مكاسب خاصة و ينتج عنه اضرار جسيمة من ضمنها الاضرار بمصداقية الدولة وأجهزتها وإهدار المال العام الذى يؤدى إلى إعاقة عملية التنمية وتدنى مستوى الأنشطة الخدمية والإنتاجية.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة الفساد، حيث تتولى اللجنة مسئولية بحث كل شكاوى الفساد المتعلقة بالوزارة ودراستها وتقديم تقرير عنها تمهيداً لاتخاذ اللازم نحوها.


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