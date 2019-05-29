لجان التقدير الإلكترونى لأولى ثانوى تبدأ تصحيح الفلسفة والمنطق

بدأت اليوم لجان التقدير الإلكترونى لامتحانات الصف الأول الثانوى العام تقدير وتصحيح مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الأول الثانوى بعد أن أدى الطلاب امتحان المادة خلال الأيام الماضية.

ووفقا لخطة تقدير المواد وتصحيح الاختبارات، يستمر تصحيح مادة الفلسفة والمنطق حتى السبت المقبل 1 يونيو القادم، على أن يتم إعلان نتائج الطلاب مجمعة الإلكترونية والورقية معا.

وقالت مصادر مسئولة إن سيتم مراعاة الطلاب فى تقدير الدرجات نظرا لحداثة تجربة الامتحانات الإلكترونية وظهور بعض المشكلات خلال أداء الطلاب الامتحان منها إغلاق سيستم الامتحان قبل انتهاء بعض الطلبة من استكمال الإجابة عن جميع الأسئلة، مضيفة أن كل ملاحظات الطلاب ستؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح كراسات الإجابة.

الجدير بالذكر أن الطالب يحتاج إلى 50% من درجة المادة حتى ينتقل إلى الصف الثانى الثانوى العام.