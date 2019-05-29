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لا تتهاون معها.. الكدمات السوداء حول العين قد تكون علامة على كسر بالجمجمة

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:00 م
لا تتهاون معها.. الكدمات السوداء حول العين قد تكون علامة على كسر بالجمجمة كدمات العين
كتبت هند عادل
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عيون الراكون هي ظهور كدمات حول العينين عادة ما تكون نتيجة صدمة في الرأس أو الوجه،  والتي تسبب النزيف تحت الجلد عندما تتسرب الأوعية الدموية الصغيرة، أو الشعيرات الدموية أسفل الجلد إلى الأنسجة المحيطة مما يسبب تغير اللون فى المنطقة المحيطة بالعينين ،حسبما اكد موقع " “healthline.

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معظم الهالات السوداء ليست خطيرة ولكن يمكن أن تكون في بعض الأحيان مؤشرا لحالة طبية طارئة مثل كسر في الجمجمة، يشار إلى العين السوداء أيضًا بأنها كدمات للعين وكدمات حول العينين.

يمكن أن تظهر الهالات السوداء بعد بعض العمليات الجراحية مثل جراحة الأنف أو شد الوجه قد تحدث العين السوداء عندما يستقر الدم الناشئ من الجبهة أو الأنف بالجاذبية تحت العين، تشير عبارة "عيون الراكون" إلى الدم الذي يستقر تحت العينين ويرتبط بكسر في قاعدة الجمجمة.

على مدى بضعة أيام يتلاشى اللون الأسود والأزرق للكدمات حول العينين إلى اللون الأصفر أو الأخضر ذلك لأن الدم تحت الجلد ينهار في النهاية ويتم امتصاصه في الأنسجة المحيطة اعتمادًا على كمية الدم التي تم جمعها داخل الجلد قد تتطلب الأنسجة ما يصل إلى أسبوعين للعودة إلى اللون الطبيعي.

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تتضمن الحالات التي من المحتمل أن ترتبط بالعين السوداء:

 

كسر الأنف

ارتجاج في المخ

حمى الضنك

الهيموفيليا

الهيموفيليا ب

ورم دموي فوق الجافية

حالات الطوارئ العين

إصابة بالرأس

كسر في الجمجمة

ورم دموي تحت الجافية

علاج العيون السوداء

يمكن علاج العيون السوداء بسبب إصابة بسيطة بالثلج والراحة والأدوية ،إذا كان التورم والألم يرافقان الكدمات ضع ضغطًا باردًا لمدة 20 دقيقة ثم خلعه لمدة 20 دقيقة عندما يقل التورم يمكنك تطبيق ضغط دافئ للمساعدة في تعزيز امتصاص الدم.

إذا استمر الصداع أو إذا كنت تعاني من فقدان البصر أو الوعي  فقد تكون عينك السوداء من أعراض الارتجاج أو الكسر، تشمل الأعراض الأخرى للارتجاج ما يلي

غثيان

قيء

دوخة

سبات

هفوات الذاكرة

 


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