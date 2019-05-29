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الأربعاء، 29 مايو 2019 04:32 ص
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كيف يتم تغيير تعاقد الغاز الطبيعى فى حال النزاع القضائى على الشقة

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:00 ص
كيف يتم تغيير تعاقد الغاز الطبيعى فى حال النزاع القضائى على الشقة النفط - أرشيفية
كتبت - مروة الغول
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مجموعة من الإجراءات التى يجب إتابعها عند تغيير تعاقد الغاز الطبيعى فى حال شقة متنازع عليها قضائيا، وكانت تلك الإجراءات والمستندات كالتالى: 
 
1- يتقدم المستفيد بطلب لشركه الغاز الموجودة بالمنطقة. 
2- يتم عمل معاينة على الطبيعة.
3- يتم العرض على الشئون القانونية.
4- فى حالة أن الشقة ملك ورثة يتقدم أحد الورثة بتحرير عقد غاز مع إحضار إعلام وراثة وتنازل جميع الورثة لأحدهم ويتم أخذ موافقة الشئون القانونية.
 
وأعلنت وزارة البترول نهاية يوليو الماضى، عن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أى مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسيرا على المواطنين ومساهمة فى تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، وعلى رأسها محافظات الصعيد وخاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، ولتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.

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