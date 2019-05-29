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كوافيرة تعترف بالإستيلاء على أملاك المغتربين بعقود بيع مزورة بالجيزة

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:00 ص
كوافيرة تعترف بالإستيلاء على أملاك المغتربين بعقود بيع مزورة بالجيزة أرشيفة - تزوير المستندات
كتب محمد أبو عوض
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اعترفت كوافيرة تم القبض عليها لاتهامها بتزوير المستندات الرسمية، أنها تخصصت في تزييف عقود البيع للعقارات وقطع الأراضي المملوكة للأشخاص المقيمين خارج مصر، حيث تنتهز فرصة عدم وجودهم بها، وتزور عقد البيع الخاص بها، ببيعها لنفسها مستخدمة أختام مقلدة.

وأرشدت المتهمة عن أحد الأشخاص يعاونها في ارتكاب وقائع النصب والتزوير، كما آقرت بصحة حكمين صادرين ضدها في قضيتين "شيك".

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط " ت.ا "  صاحبة محل كوافير، بمزاولة نشاطآ اجراميآ في مجال تزوير المحررات الرسمية المتمثلة في التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات للملاك المقيمين خارج البلاد، والتي تحمل أختام شعار الدول المقلدة.

وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض على المتهمة، أمام مكتب توثيق الجيزة، بشارع مراد دائرة قسم شرطة الجيزة،  وبتفتيشها عثر على توكيل مزور منسوب صدوره إلى مكتب توثيق الجيزة عليها خاتم شعار الدولة المقلدة، ببيع شقة كائنة حي البشائر 6 أكتوبر لنفسها من "  عدنان،. م " يحمل جنسية دولة عربية، مقابل مبلغ 800 ألف جنيه، وشهادة مزورة منسوب صدورها للمكتب، مدون بها بيانات التوكيل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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