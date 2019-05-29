كل ما تريد معرفته عن أمراض عضلة القلب عند الأطفال

كتب بيتر إبراهيم

كشف بيان علمي جديد صادر عن جمعية القلب الأمريكية نظرة ثاقبة لتشخيص الأمراض وعلاجها، وكذلك تحديد أولويات الأبحاث المستقبلية عن أمراض قلب الأطفال.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، عندما يكون لدى الطفل أنواع معينة من اعتلال عضلة القلب، لن يتمكن قلبه من ضخ الدم بكفاءة، وقد تشمل الأعراض صعوبة في التنفس، وتشوهات في ضربات القلب، والدوخة ، وتورم اليدين والقدمين أو غيرها من المؤشرات.

وعلى الرغم من أن اعتلال عضلة القلب لدى الأطفال أمر نادر الحدوث، فقد يؤدي إلى تهديد الحياة وغالبًا ما يؤدي إلى احتياج الطفل إلى عملية زرع قلب أو الوفاة المبكرة.

وهناك العديد من أسباب اعتلال عضلة القلب، بما في ذلك الاختلافات الوراثية التي تؤثر على وظائف القلب الأساسيةذ، والأمراض الجهازية ، مثل الالتهابات، والحالات الطبية التي تصيب القلب والعديد من الأسباب الأخرى، والتي لم يتم فهم بعضها بعد.

ووفقا للبيان:

ما يقرب من 40 ٪ من الأطفال الذين يتم تشخيص إصابتهم باعتلال عضلة القلب يتلقون عملية زرع قلب أو يموتون خلال العامين الأولين بعد التشخيص.

لم تنخفض النسبة المئوية للأطفال الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب والذين تلقوا عملية زرع قلب خلال السنوات العشر الماضية.

يظل اعتلال عضلة القلب السبب الرئيسي لزراعة قلب الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد.

وقال الباحثون أبرزهم الدكتور "ستيفن ليبشولتز" ، دكتوراه في الطب ، رئيس مجموعة البحث وأستاذ "كونجر جوديير" رئيس قسم طب الأطفال في كلية جاكوبس للطب والعلوم الطبية الحيوية بجامعة بوفالو،: "تم تصميم هذا البيان لإعطاء المهنيين الطبيين نظرة عامة على ما نعرفه حاليًا عن أمراض القلب لدى الأطفال. على الرغم من أننا قادرون على توفير علاجات فعالة في كثير من الحالات ، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى إجراء أبحاث لفهم أسباب الأمراض بشكل أفضل حتى نتمكن من مساعدة الأطفال".

جدير بالذكر أن الدكتور "ليبشولتز" هو أيضًا رئيس المجلس الاستشاري الطبي التابع لمؤسسة اعتلال عضلة القلب للأطفال ، والذي يشترك مع جمعية القلب الأمريكية في تمويل منح أبحاث أبحاث أمراض القلب لدى الأطفال.