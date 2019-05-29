كلية التربية الخاصة بالفيوم تحصد 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية

وحصد الجوائز كل من الطالب مصطفي مجدي 200م توحد بنين أول - دعاء كرم 200م توحد بنات أول - عبدالله محمد وثب طويل داون ثاني - أحمد مجدي وثب طويل توحد بنين أول - مصطفي رجب جلة بنين داون أول - مصطفي حمدي جلة تاخر عقلي بنين أول - ياسمين خلف جلة تاخر عقلي بنات أول.وقدم محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين وإدارة التربية الخاصة وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وقام بتكريم الطلاب والمشرفين ومدير المدرسة بمكتبه بديوان المديرية.