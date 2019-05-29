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كلية التربية الخاصة بالفيوم تحصد 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:05 م
كلية التربية الخاصة بالفيوم تحصد 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية طلاب التربية الخاصة بالفيوم
الفيوم - رباب الجالي
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم "مدارس التربية الفكرية والفصول الملحقة" فى مسابقتي التربية الفكرية والعاب القوى، وحصلت الفيوم علي 6 ميداليات ذهبية بالإضافة إلى ميدالية فضة.

وحصد الجوائز كل من الطالب مصطفي مجدي 200م توحد بنين أول - دعاء كرم 200م توحد بنات أول - عبدالله محمد وثب طويل داون ثاني - أحمد مجدي وثب طويل توحد بنين أول - مصطفي رجب جلة بنين داون أول - مصطفي حمدي جلة تاخر عقلي بنين أول - ياسمين خلف جلة تاخر عقلي بنات أول.

وقدم محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم  التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين وإدارة التربية الخاصة وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وقام بتكريم الطلاب والمشرفين ومدير المدرسة بمكتبه بديوان المديرية.

 
 

 


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