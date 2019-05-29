سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

قصور الغدة الدرقية والتعرض للشمس والمجفف.. لو شعري جاف اعرفي السبب

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:30 م
قصور الغدة الدرقية والتعرض للشمس والمجفف.. لو شعري جاف اعرفي السبب الشعر الجاف
كتبت هند عادل
إضافة تعليق

الشعر الجاف مشكلة تؤرق الكثيرين والسبب ورائه عدم حصول الشعر على رطوبة كافية أواحتفاظه بها مما  يقلل لمعانه ويجعله جافا بلا حياة يمكن أن يؤثر الشعر الجاف على الرجال والنساء في أي عمر ولكن من المرجح أن تتطور الحالة عند تقدم العمر، حسبما ذكر موقع " “healthline

2019_4_5_15_43_16_103

يتكون الشعرمن ثلاث طبقات إذا كان شعرك صحيًا فإن الزيوت الطبيعية في الطبقة الخارجية تساعد على حماية الطبقات الداخلية كما أنها تعكس الضوء مما يجعل شعرك يبدو لامعًا، عندما يجف شعرك  تنهار الطبقة الخارجية  مما يجعله يبدو غير صحي.

أسباب الشعر الجاف

يمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من العوامل إلى تجفيف الشعر بما في ذلك الظروف البيئية وعادات العناية بالشعر وصحتك البدنية

مناخ الجو الحار

قضاء الكثير من الوقت في الشمس

السباحة في المياه التى تحتوى على الكلور او ماء البحر  

تشمل ممارسات العناية بالشعر التي تساهم غالبًا في تجفيف الشعر:

غسل شعرك في كثير من الأحيان

منتجات تصفيف الشعر

منتجات فرد الشعر الكيميائية

انتظام تجفيف الشعرفي بعض الحالات، يكون الشعر الجاف نتيجة لمشكلة صحية أساسية تؤثر على قدرة شعرك على الاحتفاظ بالرطوبة مثل :

فقدان الشهية العصبي

 

كيف_يمكن_ترطيب_الشعر_الجاف

 

 يمكن أن يؤدي اضطراب الأكل إلى سوء التغذية يمكن أن يسبب الشعر الجاف والهش  جنبا إلى جنب مع مضاعفات أكثر خطورة.

 

قصور الغدة الدرقية

 تسبب هذه الحالة أن تنتج الغدة الدرقية في رقبتك القليل من الهرمون مما يقلل من مستوى الكالسيوم في دمك،و الكالسيوم هو أحد العناصر الغذائية الرئيسية لصحة الشعر وكذلك العظام والأسنان والأنسجة الأخرى.

 

طرق علاج الشعر الجاف

يمكنك علاج الشعر الجاف من خلال تغييرات نمط الحياة البسيطة

تجنب غسل الشعر بالشامبو كل يوم

استخدام الشامبو والبلسم المناسب لنوع شعرك

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صحتك فى وصفة.. صفار البيض وزيت الزيتون لعلاج تقصف الشعر

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

خليكى فى الطبيعى.. البابايا وحليب جوز الهند والعسل لشعر لامع وناعم

لو شعرك دهنى أو جاف .. اعرفى المفروض تغسليه كام مرة فى الأسبوع

الشعر الجاف

اسباب الشعر الجاف

مشاكل الشعر

علاج الشعر الجاف


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة