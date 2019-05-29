قصور الغدة الدرقية والتعرض للشمس والمجفف.. لو شعري جاف اعرفي السبب

كتبت هند عادل

الشعر الجاف مشكلة تؤرق الكثيرين والسبب ورائه عدم حصول الشعر على رطوبة كافية أواحتفاظه بها مما يقلل لمعانه ويجعله جافا بلا حياة يمكن أن يؤثر الشعر الجاف على الرجال والنساء في أي عمر ولكن من المرجح أن تتطور الحالة عند تقدم العمر، حسبما ذكر موقع " “healthline

يتكون الشعرمن ثلاث طبقات إذا كان شعرك صحيًا فإن الزيوت الطبيعية في الطبقة الخارجية تساعد على حماية الطبقات الداخلية كما أنها تعكس الضوء مما يجعل شعرك يبدو لامعًا، عندما يجف شعرك تنهار الطبقة الخارجية مما يجعله يبدو غير صحي.

أسباب الشعر الجاف

يمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من العوامل إلى تجفيف الشعر بما في ذلك الظروف البيئية وعادات العناية بالشعر وصحتك البدنية

مناخ الجو الحار

قضاء الكثير من الوقت في الشمس

السباحة في المياه التى تحتوى على الكلور او ماء البحر

تشمل ممارسات العناية بالشعر التي تساهم غالبًا في تجفيف الشعر:

غسل شعرك في كثير من الأحيان

منتجات تصفيف الشعر

منتجات فرد الشعر الكيميائية

انتظام تجفيف الشعرفي بعض الحالات، يكون الشعر الجاف نتيجة لمشكلة صحية أساسية تؤثر على قدرة شعرك على الاحتفاظ بالرطوبة مثل :

فقدان الشهية العصبي

يمكن أن يؤدي اضطراب الأكل إلى سوء التغذية يمكن أن يسبب الشعر الجاف والهش جنبا إلى جنب مع مضاعفات أكثر خطورة.

قصور الغدة الدرقية

تسبب هذه الحالة أن تنتج الغدة الدرقية في رقبتك القليل من الهرمون مما يقلل من مستوى الكالسيوم في دمك،و الكالسيوم هو أحد العناصر الغذائية الرئيسية لصحة الشعر وكذلك العظام والأسنان والأنسجة الأخرى.

طرق علاج الشعر الجاف

يمكنك علاج الشعر الجاف من خلال تغييرات نمط الحياة البسيطة

تجنب غسل الشعر بالشامبو كل يوم

استخدام الشامبو والبلسم المناسب لنوع شعرك