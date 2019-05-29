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قبل مرور 24 ساعة.. القبض على قاتلى نجل وزير الصحة الموريتانى لسرقة هاتفه

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:13 ص
قبل مرور 24 ساعة.. القبض على قاتلى نجل وزير الصحة الموريتانى لسرقة هاتفه جريمة قتل
كتبت - هناء أبو العز
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أفاد مصدر لجريدة الوئام الموريتانية،  أن السلطات الأمينة في مدينة نواذيبو،  ألقت القبض منذ قليل على مرتكبي جريمة قتل نجل وزير  الصحة السابق ولد جلفون.
 
وكانت  السلطات الامنية قد باشرت تحرياتها وتحقيقاتها منذ الوهلة الأولى وجمعت المعلومات التي قادتها إلى اعتقال مرتكبي الجريمة البشعة التي هزت المدينة وأفزعت سكان حي صالة الذي كان مسرحا للجريمة 
 
وقد قاد المدير الجهوي للأمن المفوض الرئيسي محمد عبد الله ولد الطالب بنفسه فريقا أمنيا  باشر عمليات  جمع المعلومات والتحري والبحث  حتى تم القاء اقبض على الجناة الذين هم الآن في قبضة الشرطة .
 يذكر أن القتيل البالغ من العمر 15 سنة هو ابن وزير الصحة الأسبق أحمدو ولد جلفون، وتعرض للطعن بعد مقاومته لمعتدين حاولوا السطو على هاتفه، وفق شهود عيان.
 ووقعت الحادثة فى منطقة ملتقى "شقق الولى"، حيث يمارس غالبية سكان المدينة الرياضة فى ليالى رمضان، حيث تم الاعتداء عليه بغرض سرقة هاتفه المحمول
 

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