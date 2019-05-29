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فيديو.. مصر مش بتنسى أولادها.. كواليس إفطار أسر الشهداء مع وزير الداخلية

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:37 م
فيديو.. مصر مش بتنسى أولادها.. كواليس إفطار أسر الشهداء مع وزير الداخلية جانب من الإفطار
كتب محمود عبد الراضي
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يبرز فيديو استقبال مجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة لأسر شهداء الشرطة لتناول الإفطار مع وزير الداخلية والقيادات الأمنية.

ووجه وزير الداخلية التهنئة لأسر الشهداء ورجال الشرطة والمصابين بمناسبة شهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

 

ومن جانبهم، أعرب أسر الشهداء عن فخرهم بأبنائهم شهداء الوطن الأبرار وما قدموه لأجل رفعة وطنهم، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير على هذه اللفتة الكريمة، مثمنين ما تقدمة وزارة الداخلية من رعاية واهتمام لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة.


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اسر الشهداء

شهداء الشرطة

افطار اسر شهداء الشرطة

الاحتفال باسر شهداء الشرطة


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