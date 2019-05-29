فيديو.. محافظ كفر الشيخ: الرمال السوداء تطور 20 منزلا بالبرلس بـ5 ملايين جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن الشركة المصرية للرمال السوداء تعلن البدء فى إحلال وتجديد وفرش وتجهيز 20 منزلاً للآسر الأكثر احتياجاً بقرية الشهابية بالبرلس بتكلفة مبدئية تتجاوز 5 ملايين مرحلة أولى، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وتفعيلاً لدور الشركة المصرية للرمال السوداء الرائد فى المشاركة المجتمعية، وفى إطار التعاون المستمر بين الشركة ومحافظة كفرالشيخ بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وإدارة التضامن الاجتماعى ببلطيم.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه سيتم البدء فى إجراءات إسناد أعمال إحلال وتجديد وفرش وتجهيز تلك المنازل عقب أجازة عيد الفطر المبارك، للبدء فى الأعمال ليتم بعد ذلك تسليمها لأهالينا بقرية الشهابية بالبرلس جاهزة للإقامة، لافتاً أن الشركة لها العديد من الأنشطة المجتمعية منها توزيع السلع الغذائية وشنطة رمضان على الآسر الأولى بالرعاية بقرية الشهابية بالبرلس بمناسبة شهر رمضان المعظم، بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعى ببلطيم وجمعية كفالة الأيتام بالشهابية.

وقدم محافظ كفر الشيخ خالص الشكر والتقدير للواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، والعميد طارق راغب، المدير العام الإدارى لشركة المصرية للرمال السوداء بالبرلس، على جهودهم الوطنية فى التنمية ورعاية اللآسر الأكثر احتياجاً.

وتابع محافظ كفر الشيخ،أن ما تقوم به الشركة المصرية للرمال السوداء من دور مجتمعى يكون مصدر فخر لنا، وان الشركة حريصة على تقديم الرعاية للأسر الأكثر احتياجا بمناطق التنقيب عن الرمال السوداء بالساحل الشمالى لمحافظة كفر الشيخ، داعياً جميع الشركات والبنوك العاملة على أرض محافظة كفرالشيخ أن تأخذ الشركة المصرية للرمال السوداء نموذجاً للعمل الخيرى والمشاركة المجتمعية.

أوضح محافظ كفر الشيخ انه سيتم الإعداد لمؤتمر يضم جميع الشركات ومنها الدلتا للسكر وشركات البترول والغاز وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس وكبار التجار والصناع والبنوك العاملة على أرض محافظة كفرالشيخ لتعظيم دورها الخيرى ومشاركتها المجتمعية فى تنمية المجتمع والنهوض به.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن مصنع الرمال السوداء الأول " التابع للشركة المصرية للرمال السوداء " تجرى إقامته بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فداناً، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، لاستخراج 41 عنصراً معدنياً من الرمال السوداء، تقوم عليها صناعات متفردة ومتنوعة، وتدريب الكوادر المصرية العاملة فى هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، فضلاً عن إنشاء المصنع الثانى للرمال السوداء " التابع للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء " بشمال غرب البرلس على مساحة 35 فداناً باستثمارات قدرها 24 مليون دولار، وجارى الانتهاء من توصيل المرافق له، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية، واستخراج العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء.