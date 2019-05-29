فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

- تسلمت السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي من الجيش الليبي

من هو هشام العشماوى؟

ـ من مواليد 1978 بمحافظة القاهرة

ـ ضابط مفصول بسبب تحريضه ضد مؤسسات الدولة فى 2011

ـ سافر إلى تركيا وتسلل لسوريا وتلقى التدريبات على صناعة المتفجرات فى 2013

ـ عاد من الخارج وشارك فى فض اعتصام رابعة العدوية

ـ أسس خلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية وتستهدف رجال الجيش والشرطة والقضاة

ـ انفصل عن جماعة أنصار بيت المقدس بعد مبايعته لداعش

- وبعدها انضم لتنظيم القاعدة وكون جماعة "المرابطون" الإرهابية فى ليبيا

كيف تم القبض على عشماوى؟

ـ تمكنت القوات المسلحة الليبية اليوم من القبض عليه فى حى المغار فى مدينة درنة

- تم القبض على زوجة الإرهابى عمر رفاعى سرور وابنتيه بمكان الأحداث

ما أهم القضايا التى يحاكم فيها؟

ـ يحاكم مع 212 متهما بقضية تنظيم بيت المقدس والتى تضم 54 جريمة

ومن بين القضايا المتهم بها :

محاولة اغتيال وزير الداخلية وتفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

ـ صدر ضده حكما بالإعدام فى واقعة مقتل الجنود بالفرافرة