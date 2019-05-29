فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

- تسلمت السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي من الجيش الليبي
من هو هشام العشماوى؟
ـ من مواليد 1978 بمحافظة القاهرة
ـ ضابط مفصول بسبب تحريضه ضد مؤسسات الدولة فى 2011
ـ سافر إلى تركيا وتسلل لسوريا وتلقى التدريبات على صناعة المتفجرات فى 2013
ـ عاد من الخارج وشارك فى فض اعتصام رابعة العدوية
ـ أسس خلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية وتستهدف رجال الجيش والشرطة والقضاة
ـ انفصل عن جماعة أنصار بيت المقدس بعد مبايعته لداعش
- وبعدها انضم لتنظيم القاعدة وكون جماعة "المرابطون" الإرهابية فى ليبيا
كيف تم القبض على عشماوى؟
ـ تمكنت القوات المسلحة الليبية اليوم من القبض عليه فى حى المغار فى مدينة درنة
- تم القبض على زوجة الإرهابى عمر رفاعى سرور وابنتيه بمكان الأحداث
ما أهم القضايا التى يحاكم فيها؟
ـ يحاكم مع 212 متهما بقضية تنظيم بيت المقدس والتى تضم 54 جريمة
ومن بين القضايا المتهم بها :
محاولة اغتيال وزير الداخلية وتفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة
ـ صدر ضده حكما بالإعدام فى واقعة مقتل الجنود بالفرافرة
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