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فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:48 ص
فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية الارهابى هشام عشماوي
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 - تسلمت السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي من الجيش الليبي

 من هو هشام العشماوى؟

ـ من مواليد 1978 بمحافظة القاهرة

 

ـ ضابط مفصول بسبب تحريضه ضد مؤسسات الدولة فى 2011

 

ـ سافر إلى تركيا وتسلل لسوريا وتلقى التدريبات على صناعة المتفجرات فى 2013

 

ـ عاد من الخارج وشارك فى فض اعتصام رابعة العدوية

 

ـ أسس خلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية وتستهدف رجال الجيش والشرطة والقضاة

 

ـ انفصل عن جماعة أنصار بيت المقدس بعد مبايعته لداعش

 

- وبعدها انضم لتنظيم القاعدة وكون جماعة "المرابطون" الإرهابية فى ليبيا

 

كيف تم القبض على عشماوى؟

 

ـ تمكنت القوات المسلحة الليبية اليوم من القبض عليه فى حى المغار فى مدينة درنة

 

- تم  القبض على زوجة الإرهابى عمر رفاعى سرور وابنتيه بمكان الأحداث

ما أهم القضايا التى يحاكم فيها؟

 

ـ يحاكم مع 212 متهما بقضية تنظيم بيت المقدس والتى تضم 54 جريمة

 

ومن  بين القضايا المتهم بها :

 

محاولة اغتيال وزير الداخلية وتفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

 

ـ صدر ضده حكما بالإعدام فى واقعة مقتل الجنود بالفرافرة

 


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الارهابى هشام عشماوى

ليبيا


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