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فيديوهات تدريب على استخدام السلاح ضمن أحراز محاكمة 44 متهما بالانضمام لداعش

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:35 م
فيديوهات تدريب على استخدام السلاح ضمن أحراز محاكمة 44 متهما بالانضمام لداعش المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس
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فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، الأحراز فى محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان، وعرضت المحكمة فيديوهات لتدريب عناصر داعش على استخدام السلاح.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وعرضت المحكمة فيديو يظهر فيه أشخاص يتدربون على استخدام الأسلحة، ومقطع ثانى يقف فيه احد الأشخاص ويدرب عددا كبيرا من الأشخاص بينهم أطفال على فنون القتال.

وعرضت فيديو للضباط الملتحين وهم يتحدثون عن أن اللحية سنة كما تحدثوا عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية.

وجاء فى التحقيقات : "المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرون ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير: ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الاول والثالث والاربعون والاخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون " طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الاول مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا أمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات".


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