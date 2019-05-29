سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 07:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"فتى البيضة" الأسترالى يتبرع بمبلغ كبير لضحايا هجوم المسجدين فى نيوزيلندا

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:43 ص
"فتى البيضة" الأسترالى يتبرع بمبلغ كبير لضحايا هجوم المسجدين فى نيوزيلندا فتى البيضة الأسترالى - أرشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أوفى المراهق الأسترالى، الذى أصبح معروفا بلقب "فتى البيضة"، بوعده، وأعلن، اليوم الأربعاء، تبرعه بمبلغ كبير من الدولارات الأمريكية، لمساعدة ضحايا مجزرة المسجدين التى ارتكبها إرهابى بمدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، فى مارس الماضى، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

ونال ويل كونولى، الذى يبلغ من العمر 17 عاما، شهرة عالمية، بعد أن كسر بيضة على رأس السيناتور الأسترالى فرايزر أنينج، الذى أدلى بتصريحات مستفز بشأن مجزرة المسجدين.

وكان هجوم دام نفذه شاب أسترالى من اليمين المتطرف على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش فى نيوزيلندا، منتصف مارس الماضى، أودى بحياة 51 شخصا إلى جانب العشرات من الجرحى، فى أكبر اعتداء من نوعه فى البلد الآمن.

وتحول الفتى الأسترالى إلى نجم على المنصات الاجتماعية، ووصل عدد متابعيه على موقع إنستجرام إلى أكثر من نصف مليون، وتلقى عددا من التعليقات التى تشيد بما فعله ووصفته بـ"السلوك البطولى"، كما حظى بلقب "فتى البيضة".

وبعد ذلك، تدفقت التبرعات على كونولى، إذ نجح متطوعون فى مبادرة بجمع عشرات الآلاف من الدولارات، وتهدف المبادرة إلى مساعدة "البطل الصغير" على دفع نفقات الدعوى القضائية المرفوعة بحقه، لاسيما أن هناك من شجع على ملاحقة السيناتور لأنه رد عليه بعنف وقت إصابته بالبيضة.

ونشر ويل كونولى، على حسابه الموثق فى موقع إنستجرام، صورة ظهر فيها رقم 99.922.36 دولار أمريكى، مرفقة بعنوان "تم التبرع بها اليوم"، وأضاف فى تعليق مصاحب للصورة، "أخيرًا، بعد روتين طويل، تم تحويل مبلغ 99 ألف دولار إلى مؤسسة كرايست تشيرتش لدعم الضحايا".

وقال "بالنسبة إلى أولئك الذين لا يعلمون، فقد أطلقت صحفتين على شبكات التواصل من أجل مساعدة فى تغطية الرسوم القانونية المترتبة على، ولقد قررت التبرع بكل هذه الأموال لمساعدة ضحايا المجزرة".

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

اختيار مصرى ضمن فريق التحقيق فى حادث الاعتداء على مسجدى نيوزيلندا

محمد بن زايد يستقبل إماما مسجدى نيوزيلندا المستهدفين ويشيد بتعامل الحكومة

الشرطة الألمانية: مرتكب حادث مسجدي نيوزيلندا أرسل تبرعات لجماعة متطرفة في فرنسا

صور.. مهاجرون ولكن أبطال.. مامادو جاساما أنقذ طفلا فرنسيا بعد تسلق 4 أدوار.. الأفغانى عبد العزيز بطل كافح مجزرة مسجد نيوزيلندا.. والطفل المصرى رامى شحاتة صاحب بطولة استثنائية فى ميلانو الإيطالية

صور.. وزيرة الهجرة تشارك فى المراسم الرسمية لجنازة شهداء حادث مسجدى نيوزيلندا.. نبيلة مكرم تلتقى وزير الدفاع وعمدة مدينة كرايستشيرش وتنقل لهما دعم مصر.. وتؤكد: المجتمع النيوزيلندى حاضن لكل الأطياف

فيديو وصور.. وزيرة الهجرة تشارك فى الجنازة الرسمية لشهداء حادث مسجدى نيوزيلندا

نيويورك تايمز: المتحدث باسم داعش يدعو للانتقام بعد مذبحة مسجدى نيوزيلندا

شرطة أستراليا تنفذ عمليات تفتيش تتعلق بالهجوم على مسجدى نيوزيلندا

ويل كونولى

مجزرة نيوزيلندا

مؤسسة كرايست تشيرتش

اخبار عالمية

السيناتور الاسترالى فرايزر انينج

اخبار العالم

اخبار نيوزيلندا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

ترامب يشيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. ويؤكد: تفتح أبوابها للذين يحبون الله

ترامب يشيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. ويؤكد: تفتح أبوابها للذين يحبون الله

18 صورة تكشف كواليس تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج بالدورى

18 صورة تكشف كواليس تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج بالدورى

قانون هيئة تنمية الصعيد × 7 نقاط بعد تنفيذ 439 مشروعًا بقنا وسوهاج

قانون هيئة تنمية الصعيد × 7 نقاط بعد تنفيذ 439 مشروعًا بقنا وسوهاج

الرجوع الى أعلى الصفحة