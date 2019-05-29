عوة 3400 معتمر من الأراضى المقدسة عقب أدائهم مناسك عمرة رمضان

كتبت رحاب نبيل

استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء 3400 معتمر على متن 14 رحلة قادمة من الأراضى المقدسة عقب أدائهم مناسك العمرة، بينهم 9 رحلات من جدة، و5 رحلات من المدينة المنورة.

وتشهد الصالة الموسمية بالمطار، كثافة تشغيلية عالية خلال الفترة الحالية لإنهاء إجراءات سفر ووصول نحو 10 آلاف معتمر يوميًا، بينهم 5 آلاف مسافر لأداء المناسك ومثلهم قادمون من السعودية، على الجسر الجوى الذى تنظمه شركة مصر للطيران لنقل 100 ألف معتمر خلال شهر رمضان المبارك.

ويقوم فريق من العلاقات العامة باستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم فى سهولة ويسر و توفير كراسى متحركة لنقل كبار السن والمرضى، بالإضافة إلى توفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين وحمايتهم من أشعة الشمس.