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علاج آلام الدورة الشهرية بالمسكنات والمشروبات الدافئة

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:00 ص
علاج آلام الدورة الشهرية بالمسكنات والمشروبات الدافئة آلام الدورة الشهرية ـ أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر
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الإصابة بآلام شديدة في البطن أثناء الدورة الشهرية، يعد من الأمور الطبيعية ولكنها تشكل إزعاجا شديدا للنساء والفتيات عند نزولها، وهذا الأمر يتسبب في تعرض بعضهن بالشعور بالعصبية الشديدة، والتوتر والقلق، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح الهامة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الم  الدورة الشهرية، وعلاج هذا الأمر، وفقا لموقع "healthline".

عند اقتراب موعد نزول الدورة الشهرية تعاني الكثيرات من تشنجات وآلام شديدة  فى الظهر وأسفل البطن والفخذين، وهذا الأمر يكون قبل نزول الدورة بأيام قليلة، ويستمر إلى ثاني أو ثالث يوم بعد النزول.

ومن أشهر الأعراض التي تتعرض لها الكثيرات أثناء الدورة الشهرية آلام شديدة  فى البطن، ألم في أسفل الظهر، ويزداد الأمر إلي أن يصل للفخدين، اضطرابات شديدة في المعدة، وإسهال أو إمساك علي حسب طبيعية المرأة.

ويرجع السبب في الشعور بألم أثناء الدورة الشهرية إلي تقلصات في عضلة الرحم الشديدة، والضغط علي الأوعية الدموية حول البطن، وأيضا جميع الأوعية الدموية المتواجدة في الجسم، وهذا هو السب في الشعور بألم شديد في البطن أثناء اقتراب نزول الدورة الشهرية، ويرجع السبب إلي قلة وصول الأكسجين في الرحم، وعند زيادة الشعور بالألم يجب العلم أن هناك بعض الأسباب المرضية المؤدية لهذا الأمر.

قد تعاني بعض النساء من الشعور بألم شديد في البطن أثناء الدورة الشهرية، وهذا الأمر يرجع إلي الإصابة بأورام في الرحم قد تكون حميدة أو خبيثة، وأيضا تواجد أكياس وتكيسات علي المبيض من الأمور المسببة للشعور بألم شديد في البطن أثناء الدورة الشهرية.

علاج آلام الدورة الشهرية

علاج ألم الدورة الشهرية يكون أما عن طريق أشياء طبيعية أو تناول المسكنات، وهذا الأمر يكون عن طريق تناول حبوب المسكن معه كوب من الحليب.

أما في حالة تناول الأعشاب كالينسون أو النعناع أو القرفة أو الكراوية فيمنك تحليتها بالعسل الأبيض.

عليك الاسترخاء أول أيام الدورة الشهرية، والابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة والمشروبات الغنية بالكافيين.


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