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طارق سعدة رئيسا للجنة المؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:30 م
طارق سعدة رئيسا للجنة المؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين طارق سعده
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتولى طارق على محمد سعدة، القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التى تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017.
 
يُذكر أن نقابة الإعلاميين تأسست بموجب القانون رقم 93 لسنة 2016، وتباشر لجنة مؤقتة إجراءات تأسيسها منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء قبل سنتين، ومن المقرر أن تباشر اللجنة استكمال إجراءات القيد تمهيدا لعقد الجمعية العمومية التأسيسية للنقابة.
 

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نقابة الاعلاميين

مجلس الوزراء

طارق على سعده

تأسيسية الاعلاميين


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