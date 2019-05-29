ضد مجهول.. كيف قتلت عجوز بعد اغتصابها وسرقتها فى إمبابة

كتب أحمد حسنى

فى عالم "الجريمة" لا يوجد شىء كامل نظرية ثابتة لا تتحرك بمرور الزمان، ولكن هناك دائما شواذ لكل قاعدة، فهناك جرائم قتل اخترقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجانى، قد يكون أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزا حير رجال الشرطة، ودفعتهم فى أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول".

"اليوم السابع" يقدم سلسلة "ضد مجهول" خلال شهر رمضان المبارك، نكشف فيها أبرز القضايا التى شملت الكثير من الإثارة والقصص، سواء كان أبطالها من الشخصيات العامة أو الفنانين أو المواطنين، ففى السطور التالية نرصد عددًا من تلك الجرائم التى حيرت الشرطة ولم يتم التوصل فيها لهوية الجانى.

"عجوز إمبابة"

قضية جديدة أثارت موجة من الغضب والخوف بين أهالى إمبابة بالجيزة، بعد أن استيقظ الأهالى على جثة "عجوز" ملقاة داخل شقتها بذلك الحى الشعبى.

كشفت التحريات، أن من قتل المجنى عليها كان بدافع السرقة، وأنه اغتصبها عقب قتلها، دون أن يترك أى دلائل وراء جريمته.

القضية أثارت رعب الأهالى، خاصة وأن المجنى عليه قد تجاوزت 60 من عمرها، خاصة وليس لها أى أعداء نظراً لحس خلقها مع الجميع.