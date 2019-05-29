سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضد مجهول.. كيف قتلت عجوز بعد اغتصابها وسرقتها فى إمبابة

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:00 م
ضد مجهول.. كيف قتلت عجوز بعد اغتصابها وسرقتها فى إمبابة قتل - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

فى عالم "الجريمة" لا يوجد شىء كامل  نظرية ثابتة لا تتحرك بمرور الزمان، ولكن هناك دائما شواذ لكل قاعدة، فهناك جرائم قتل اخترقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجانى، قد يكون أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزا حير رجال الشرطة، ودفعتهم فى أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول".

"اليوم السابع" يقدم سلسلة "ضد مجهول" خلال شهر رمضان المبارك، نكشف فيها أبرز القضايا التى شملت الكثير من الإثارة والقصص، سواء كان أبطالها من الشخصيات العامة أو الفنانين أو المواطنين، ففى السطور التالية نرصد عددًا من تلك الجرائم التى حيرت الشرطة ولم يتم التوصل فيها لهوية الجانى.

"عجوز إمبابة"

قضية جديدة أثارت موجة من الغضب والخوف بين أهالى إمبابة بالجيزة، بعد أن استيقظ الأهالى على جثة "عجوز" ملقاة داخل شقتها بذلك الحى الشعبى.

كشفت التحريات، أن من قتل المجنى عليها كان بدافع السرقة، وأنه اغتصبها عقب قتلها، دون أن يترك أى دلائل وراء جريمته.

القضية أثارت رعب الأهالى، خاصة وأن المجنى عليه قد تجاوزت 60 من عمرها، خاصة وليس لها أى أعداء نظراً لحس خلقها مع الجميع.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضد مجهول.. 4 سنوات والجثة داخل «ديب فريزر» قصة مقتل محتال الإسكندرية

"ضد مجهول".. مقتل رجل أعمال وابنته بسبب 10 آلاف جنيه بالغربية

ضد مجهول.. مقتل الطالب "جاك دافيس" داخل جامعته عاريا

ضد مجهول.. من قتل الطفلة إنجى هوسمان بعد اغتصابها وتعلقيها حتى الموت؟

ضد مجهول

عجوز إمبابة

اغتصاب عجوز فى امبابه

الجريمه الغامضه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة