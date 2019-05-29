ضبط 926 قضية تمونية و10065 قضية سرقة تيار كهربائى

شنت الأجهزة الأمنية حملة مداهمات لضبط الأسواق وأسفرت عن ضبط (926) قضية تموينية متنوعة .
أسفرت الحملة عن ضبط "مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية".
فيما نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (10065) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط.
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