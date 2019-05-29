ضبط 926 قضية تمونية و10065 قضية سرقة تيار كهربائى

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

شنت الأجهزة الأمنية حملة مداهمات لضبط الأسواق وأسفرت عن ضبط (926) قضية تموينية متنوعة .

أسفرت الحملة عن ضبط "مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية".

فيما نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (10065) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط.