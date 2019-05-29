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ضبط 926 قضية تمونية و10065 قضية سرقة تيار كهربائى

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:25 م
ضبط 926 قضية تمونية و10065 قضية سرقة تيار كهربائى العاب نارية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض
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شنت الأجهزة الأمنية حملة مداهمات لضبط الأسواق وأسفرت عن ضبط (926) قضية تموينية متنوعة .

أسفرت الحملة عن ضبط  "مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية".

فيما نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (10065) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة  ومخالفات شروط. 

 


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قضايا التموين

حملة امنية

العاب نارية


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