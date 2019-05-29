ضبط 712 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بأسوان

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

وتضمنت الجهود ضبط 712 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 182هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 23 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 350صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و154محكوما عليهم فى جنح المخالفات وضبط أربعة أحكام سرقة تيار كهربائى، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.