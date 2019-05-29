سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 12:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ضبط 70 كليو جرام من مخدر حشيش قبل توزيعها فى العيد بشبرا الخيمة

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:06 ص
ضبط 70 كليو جرام من مخدر حشيش قبل توزيعها فى العيد بشبرا الخيمة حشيش - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
تباشر نيابة شبرا الخيمة برئاسة المستشارعمرو عوض، تحت إشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، التحقيق مع 3 مسجلين ضبط بحوزتهم 70 كيلو حشيش قبل توزيعها فى عيد الفطر.
كانت  للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تلقت معلومات بقيام 3 أشخاص بعقد صفقة مخدرات، لاغراق السوق بمخدر الحشيش قبل عيد الفطر ، وكشفت  التحريات أن المتهمين حددوا مكان الاستلام بمنطقة شبرا الخيمة ، وعقب تقنين الاجراءات تم أعداد الأكمنة اللازمة وتم القبض على المتهمين داخل سيارة ملاكى  
 وبفحصها تم ضبط 700 فرش حشيش زنت 70 كليو جرام، ومبلغ 50 ألف جنيه .
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط 4 عاطلين بينهم شقيقين بحوزتهم كيلو و150 جراما من الحشيش والأفيون

القبض على مسجلان خطر قبل ترويجهم كيلو حشيش بالزاوية الحمراء

دراسة تحذر: الحشيش يؤخر نمو الدماغ للطلاب بمعدل 3 سنوات

عقوبة حيازة الحشيش

أخبار الحوادث

شبرا الخيمة

حوادث شبرا الخيمة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة