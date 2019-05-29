ضبط 70 كليو جرام من مخدر حشيش قبل توزيعها فى العيد بشبرا الخيمة

كتب كريم صبحى

تباشر نيابة شبرا الخيمة برئاسة المستشارعمرو عوض، تحت إشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، التحقيق مع 3 مسجلين ضبط بحوزتهم 70 كيلو حشيش قبل توزيعها فى عيد الفطر.

كانت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تلقت معلومات بقيام 3 أشخاص بعقد صفقة مخدرات، لاغراق السوق بمخدر الحشيش قبل عيد الفطر ، وكشفت التحريات أن المتهمين حددوا مكان الاستلام بمنطقة شبرا الخيمة ، وعقب تقنين الاجراءات تم أعداد الأكمنة اللازمة وتم القبض على المتهمين داخل سيارة ملاكى

وبفحصها تم ضبط 700 فرش حشيش زنت 70 كليو جرام، ومبلغ 50 ألف جنيه .