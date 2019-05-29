سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 5 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال بحوزتهم مخدرات

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:07 م
ضبط 5 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال بحوزتهم مخدرات المتهم
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 5 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة .

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط (عاطل له معلومات جنائية ، مقيم دائرة قسم ثان العاشر) حال تواجده بمدخل قرية السلام بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته ( واحد كيلو جرام لنبات البانجو المخدر ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار .

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط ( عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية) حال تواجده بمنطقة الصوب بدائرة مركز شرطة أبو حماد ، وبحوزته (10 جرام من مخدر الهيروين) وبمواجهته أرشد عن ( 2 بندقية آلية ، و118 طلقة من ذات العيار ، و 8 خزن سلاح ، جراب بندقية ، 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاحين للدفاع عن نشاطه غير المشروع .

وتمكنت أجهزة الأمن  من ضبط ( جزار ، ، مقيم بالقاهرة -  عاطل ، سن 29 ، مقيم بالشرقية ) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ، وبحوزتهما ( 65 جرام من مخدر الهيروين ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار ، وضبط ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه .. وبحوزته (50 جرام لمخدر الهيروين ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط ( عاطل -مقيم ببندر بلبيس ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى أثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (30 جرام لمخدر الهيروين ، مبلغ مالى، هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة فى مداهمات أمنية لـ"السحر والجمال"

ضبط عنصرين إجراميين فى مداهمات أمنية للسحر والجمال

ضبط 3 عناصر إجرامية بالسحر والجمال بحوزتهم مخدرات وسلاح

ضبط عنصرين إجراميين بمنطقة السحر والجمال بحوزتهما سلاح ومخدرات

صور.. مقتل إجرامى شديد الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع الأمن بالسحر والجمال

السحر والجمال

سلاح

هاربين من الاحكام

تنفيذ الاحكام


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة