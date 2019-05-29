ضبط 5 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال بحوزتهم مخدرات

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 5 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة .

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط (عاطل له معلومات جنائية ، مقيم دائرة قسم ثان العاشر) حال تواجده بمدخل قرية السلام بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته ( واحد كيلو جرام لنبات البانجو المخدر ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار .

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط ( عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية) حال تواجده بمنطقة الصوب بدائرة مركز شرطة أبو حماد ، وبحوزته (10 جرام من مخدر الهيروين) وبمواجهته أرشد عن ( 2 بندقية آلية ، و118 طلقة من ذات العيار ، و 8 خزن سلاح ، جراب بندقية ، 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاحين للدفاع عن نشاطه غير المشروع .

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط ( جزار ، ، مقيم بالقاهرة - عاطل ، سن 29 ، مقيم بالشرقية ) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ، وبحوزتهما ( 65 جرام من مخدر الهيروين ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار ، وضبط ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه .. وبحوزته (50 جرام لمخدر الهيروين ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط ( عاطل -مقيم ببندر بلبيس ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى أثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (30 جرام لمخدر الهيروين ، مبلغ مالى، هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.