ضبط 31 متهما بحوزتهم أسلحة وذخيرة ومواد مخدرة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 8 أشخاص لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية، و23 طلقة غير مرخصة، اعترف المتهمبن بحيازتها بقصد الاتجار والدفاع.

كما تمكن رجال المباحث خلال حملة أمنية، استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، من ضبط 23 متهما بحوزتهم 1370 جرام حشيش، و 519 قرص مخدر، و16 جرام هيروين، و 230 جرام من مخدر الفودو.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات،للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.