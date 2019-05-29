ضبط 13 متهما وبحوزتهم 16 قطعة سلاح نارى بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات بلاغ مقدم لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية أسفرت عن متوفين ومصابين بناحية المعابدة بدائرة المركز.

تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول مزارع ، سن 55، مزارع ، سن 40، نجلة شقيق الأول "ربة منزل ، سن 30 " جميعهم متوفين إثر إصابتهم بأعيرة نارية متفرقة، وطرف ثانى، مزارع ، سن 45، وزوجة الرابع ربة منزل ، سن 32 مُصابة بطلق نارى، وخال الرابع مزارع ، سن 60، متوفى إثر إصابته بأعيرة نارية.

ونشب خلافات على حائط فاصل بين منازل العائلتين، تبادل خلالها الأول والثانى والرابع إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى لوفاة أفراد الطرف الأول ، والسادس والذى تدخل لمحاولة الصلح بين العائلتين، وإصابة الخامسة وضبط الرابع وبحوزته"بندقية آليةو20 طلقة من ذات العيار"، وكذا ضبط "عدد 2 بندقية آلية وعدد 15طلقة" بجوار جثتى الأول والثانى .

وتم استهداف أفراد العائلتين والقرية بحملة مكبرة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن أسفرت جهودها عن ضبط عدد "13" شخص وبحوزتهم "16" قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف - عدد 12 بندقية آلية - عدد 3 بنادق خرطوش " ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.