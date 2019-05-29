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ضبط هاربين من أحكام بالسجن لمدة 13 سنة وتنفيذ 250 حكما فى البحر الأحمر

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:30 ص
ضبط هاربين من أحكام بالسجن لمدة 13 سنة وتنفيذ 250 حكما فى البحر الأحمر حملة أمنية - أرشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة
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ألقت مباحث تنفيذ الأحكام فى مديرية أمن البحر الأحمر، القبض على هاربين من أحكام بالسجن، كما نجحت خلال الفترة الماضية فى تنفيذ 250 حكما قضائيا واجب النفاذ.
 
وضبطت الأجهزة الأمنية المدعوة "الضوى. أ"، المطلوب للتنفيذ عليه فى قضية اتجار بالمخدرات برقم 3002 لسنة 2018 جنايات قسم أول الغردقة (السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه)، كما ضبطت "مروان. أ"، المطلوب التنفيذ عليه فى القضية 12982 لسنة 2015 جنايات قسم أول الغردقة، حصر رقم 24/ 2019 البحر الأحمر (السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه).
 
وأسفرت حملات مباحث تنفيذ الأحكام كذلك على تنفيذ 250 حكما، منها 70 حكم جنح (حبس جزئى)، و23 حكم جنح (حبس مستأنف)، و140 حكم جنح غرامات جزئية، و5 أحكام جنح (غرامات مستأنف) و10 أحكام جنح مخالفات.
 
 

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