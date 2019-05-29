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ضبط موظف انتحل صفة ضابط وبحوزته 3 قطع سلاح بالسلام

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:47 م
ضبط موظف انتحل صفة ضابط وبحوزته 3 قطع سلاح بالسلام ارشيفة - حبس
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط موظف انتحل صفة ضابط وبحوزته 3 قطع سلاح بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لسم شرطة أول السلام، حال تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم فى إحدى السيارات بدون لوحات معدنية ، وتم استيقاف قائدها الذى ادعى أنه ضابط شرطة وقدم كارنيه تحت ذات الزعم، وبفحص المذكور تبين أنه ( موظف بإحدى شركات الطيران - وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على المضبوطات بندقية صوت عيار 9مم ، ( 2 ) طبنجة صوت عيار 9مم.

جهاز لاسلكى ( خاص بشركة الطيران محل عمله ) ، لوحة معدنية خاصة بالسيارة المضبوطة بحوزته ( ملك زوجته ) و ( 2 ) كارنيه.

بمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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امن القاهرة

السلام

رجال المباحث

انتحال صفة


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