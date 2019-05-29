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ضبط عاطلين بحوزتهم مخدر الحشيش بالغردقة وغارب

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:55 ص
ضبط عاطلين بحوزتهم مخدر الحشيش بالغردقة وغارب حشيش - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القصير، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل بيعها على عملاءه، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد بتمكن مباحث القصير برئاسة الرائد هيثم الجرفى،  رئيس المباحث من ضبط  "أمير. ع. ع ف"  عاطل، ومقيم - القصير  وبحوزته  17 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 65 جرام تقريباً – 200 جنيه – هاتف محمول عند  تواجده بمنطقة الجرف .
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للإتصال بعملائه والمبلغ المالى متحصلات البيع، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 595-2019 إدارى قسم القصير .
 
من جانب أخر تمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة من ضبط عاطل ومقيم– ثان الغردقة  وبحوزته قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 20 جرام تقريبا عند إستقلاله إحدى سيارات الأجرة بكمين رأس غارب  بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى .
 
 تحرر عن الواقعة المحضر رقم 918-2019 جنح رأس غارب وأخطرت النيابة العامة .
 
 
 

 


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حشيش

مباحث القصير

اتجار فى مواد مخدرة

الغردقة


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