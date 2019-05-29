ضبط سائق بحوزته سلاح نارى لإصابته شخصين فى مشاجرة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت مديرية أمن الوادى الجديد، منذ قليل، من ضبط سلاح نارى بحوزة شخص أصاب به أثنين آخرين فى مشاجرة بمركز الخارجة وتحرر للواقعة المحضر رقم 2767 جنح قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط سلاح نارى وطلقات جرى استخدامه فى مشاجرة بين 3 أشخاص بمركز الخارجة.

تبين ورود بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة من قسم شرطة النجدة، يفيد إصابة شخصين بطلق نارى فى مشاجرة أمام قرية الشركة 55 شمال مدينة الخارجة.

انتقلت على الفور فرق بحث جنائى مدعمة بتشكيل أمنى، بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقى، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقيب مصطفى عبد الباقى، معاون وحدة مباحث قسم الخارجة، تمكنت من تحديد ملابسات الواقعة وضبط لسلاح المستخدم فيها.

وتبين أنه قيام عاملين باستقلال سيارة قادمة منطقة شرق العوينات ومتجهة إلى محافظة أسيوط، وأثناء تواجدهما أمام مدخل قرية الشركة 55 شمال مدينة الخارجة، حدثت مشاجرة مع سائق بسبب خلاف على سعر كمية من البلح، تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، واستخدم السائق فرد خرطوش أصاب به العاملين الاثنين فى القدم بطرق نارى.

ونجح رجال إدارة البحث الجنائى، ووحدة قسم شرطة الخارجة، من تفاصيل الواقعة، وضبط السلاح المستخدم فى المشاجرة، وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 12مم، كما تم ضبط طلقة نارية من ذات العيار بحوزة السائق.

كشف محضر الواقعة، إصابة كل من طاهر. أ. م، وأحمد. أ، عمال بمنطقة العوينات، ومصابين بطلق نارى بمنطقة القدم، وضبط السائق المتهم، ويدعى " س" 45 سنة، وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة.