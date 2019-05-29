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صور.. وكيل أوقاف الأقصر ورئيس مدينة الطود يفتتحان مسجد الرحمة المهداة

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:00 م
صور.. وكيل أوقاف الأقصر ورئيس مدينة الطود يفتتحان مسجد الرحمة المهداة افتتاح المسجد
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أنه تم افتتاح مسجد الرحمة المهداة بعزبة محمد آدم بحاجر العديسات قبلي بمدينة الطود، بعد بناؤه بالجهود الذاتية، وذلك فى إطار إحتفالات مديرية أوقاف الأقصر بشهر رمضان المبارك.
 
وحضر الافتتاح وأداء صلاة العشاء والتراويح بالمسجد كل من وكيل وزارة الأوقاف، والعميد محمد عياد رئيس مركز ومدينة الطود، والشيخ رضوان محمد خليل رئيس قسم المساجد الاهليه بالمديرية، والشيخ عبدالستار إبراهيم أبوالحجاج رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ محمد عبد العظيم مدير إدارة أوقاف الطود، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف الطود، والعديد من السادة التنفيذين والشعبيين ورواد المسجد وأهالى المنطقة.
 
وخلال الافتتاح ألقى الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، كلمة الافتتاح والتى بين فيها أن المساجد هى بيوت الله فى الأرض وان عمارتها وتشييدها هى من أفضل الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن نعمرها بالطاعة والذكر، وأن نحرص على أن تكون كعادتها دائما علامة ومنارة نهتدى بها وهذا هو الدور المنوط بها.
 
وأضاف وكيل أوقاف الأقصر – في كلمته - أن محافظة الأقصر تشهد طفرة كييرة فى بناء المساجد، قائلا: "بارك الله تبارك وتعالى فى كل من كان سببا فى عمارة هذه المساجد وتشييدها وجعلها منارة وسبب هداية يهتدى بها الناس وكل عام وأنتم بخير".
 
أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الرحمة المهداة بمدينة الطود بالجهود الذاتية (2)
أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الرحمة المهداة بمدينة الطود بالجهود الذاتية 

أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الرحمة المهداة بمدينة الطود بالجهود الذاتية (3)
أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الرحمة المهداة بمدينة الطود بالجهود الذاتية

أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الرحمة المهداة بمدينة الطود بالجهود الذاتية (4)
أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الرحمة المهداة بمدينة الطود بالجهود الذاتية 

أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الرحمة المهداة بمدينة الطود بالجهود الذاتية (5)
أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الرحمة المهداة بمدينة الطود بالجهود الذاتية 
 

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وزارة الاوقاف

مسجد الرحمة المهداة بالطود

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