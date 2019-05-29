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صور.. هواوى تلجأ للقضاء الأمريكى لإبطال قرار حظر استخدام معداتها

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:00 ص
صور.. هواوى تلجأ للقضاء الأمريكى لإبطال قرار حظر استخدام معداتها سونج ليوبينج المسئول القانونى لشركة هواوى
وكالات الأنباء
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أعلنت شركة هواوى الصينية العملاقة للتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أنها ستطلب من القضاء الأمريكى إبطال تشريع أمريكى يمنع الوكالات الفيدرالية الأمريكية من شراء منتجاتها، وذلك حسب ما نقلته شبكة "إرم نيوز" الإخبارية.

وقال سونج ليوبينج، المسئول القانونى فى الشركة، فى بيان أذاعه التلفزيون الصينى، إن "القانون يقرر بشكل مباشر بأن هواوى مذنبة ويفرض عليها عدداً كبيراً من القيود"، ورفعت الشركة الصينية دعوى لإبطال القرار الأمريكى فى مارس بحجة أنّه غير دستورى.

سونج ليوبينج المسئول القانونى لشركة هواوى
سونج ليوبينج المسئول القانونى لشركة هواوى

 

كلمة سونج ليوبينج المسئول القانونى لشركة هواوى
كلمة سونج ليوبينج المسئول القانونى لشركة هواوى

 

مقر شركة هواوى
مقر شركة هواوى

 

مؤتمر صحفى لسونج ليوبينج المسئول القانونى لشركة هواوى
مؤتمر صحفى لسونج ليوبينج المسئول القانونى لشركة هواوى

 

وصول سونج ليوبينج المسئول القانونى لشركة هواوى
وصول سونج ليوبينج المسئول القانونى لشركة هواوى

 


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