صور.. مدير مجموعة الإسماعيلية فى أمم أفريقيا يكشف تفاصيل زيارة مسئولى الاتحاد

الإسماعيلية - السيد فلاح

كشف محمد شيحة، مدير مجموعة الإسماعيلية، فى بطولة أمم أفريقيا 2019، تفاصيل زيارة وفد الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة هانى أبو ريدة، إلى مدينة الإسماعيلية، لتفقد المنشآت الرياضية استعدادًا لاستضافة المحافظة المجموعة السادسة بالبطولة، والوقوف على آخر الاستعدادات بمجموعة الإسماعيلية قبل تنظيم أمم أفريقيا القادمة.

وقال، "شيحة"، إن الإسماعيلية استقبلت أمس، وفد الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد، ومجدي عبد الغني، عضو ورئيس لجنة الملاعب باللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، وأحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي للجبلاية، ومحمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بالإضافة إلى لجان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الوفد تفقد استاد الإسماعيلية، المقرر له أن يستقبل مباريات المجموعة السادسة من البطولة.

أضاف، رئيس مجموعة الإسماعيلية، فى بطولة أمم أفريقيا 2019، فى تصريحات خاصة، لـ "اليوم السابع"، أن الوفد تفقد ملاعب نادى هيئة قناة السويس، التى سوف تُقام عليها تدريب منتخبات المجموعة السادسة فى البطولة، كذلك ملاعب فندق "توليب"، الذى سيقام عليه تدريبات بعض المنتخبات أيضًا.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (1)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (2)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (3)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (4)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (5)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (6)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (7)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (8)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (9)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (10) (1)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (10)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (11)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (12)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (13)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (14)



زيارة أبو ريدة ومسؤولي الكاف للإسماعيلية استعدادًا للبطولة (15)