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صور .. محافظ قنا يفتتح منفذ بيع المنتجات الغذائية لمشروع " برايم "

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:16 م
صور .. محافظ قنا يفتتح منفذ بيع المنتجات الغذائية لمشروع " برايم " محافظ قنا يفتتح مشروع برايم
قنا - وائل محمد
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افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتورة جيهان عبد الغفار رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة والمنسق العام لمشروع "برايم" منفذ بيع المنتجات الغذائية ضمن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى، بحضور العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد والمهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة بقنا والاستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ قنا إن المنفذ تشارك به 22 جمعية زراعية ومجتمع مدنى لعرض منتجاتها المختلفة التى تتميز بالجودة العالية والأسعار المناسبة، مشيرا إلى إن مشروع "برايم" يهدف إلى دعم صغار المزارعين فى الريف عن طريق تحسين مستوى المعيشة فى المناطق المستهدفة والمساهمة فى خفض معدلات الفقر بمناطق عمل المشروع من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب فى النشاط الزراعى والصناعات القائمة عليه.

وأضاف الهجان إنه سوف يتم التوسع فى إقامه العديد من تلك المنافذ بمراكز المحافظة ومنها قوص ونجع حمادى.

وأوضحت رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة أن مشروع "برايم" يتم تنفيذه بمحافظات "كفر الشيخ – البحيرة – بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا".

ويبلغ عدد المستفيدين منه حوالى 50 ألف أسرة ريفية، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 108.22 مليون دولار.
 

2 محافظ قنا يفتتح مسروع برايم مع وزارة الزراعة
 
مشروع دعم القدرات التسويقة لصغار المزارعين
 
3 محافظ قنا يفتتح مسروع برايم مع وزارة الزراعة
محافظ قنا يتفقد مشروع برايم مع وزارة الزراعة
 

 

4 محافظ قنا يفتتح مسروع برايم مع وزارة الزراعة
محافظ قنا يفتتح مشروع برايم مع وزارة الزراعة
 

 

محافظ قنا يفتتح مسروع برايم مع وزارة الزراعة
محافظ قنا يفتتح مشروع برايم مع وزارة الزراعة
 

 


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